Pugnan Javier Corral y Enrique Alfaro por nuevo federalismo

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; y Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, coincidieron en que su actuación independiente a los designios de la Federación se debe a que han priorizado el cuidado de la salud de los ciudadanos y la reactivación económica.

El próximo año enfocarán sus esfuerzos en recomponer el rumbo político de México.

Al hablar de que la relación resulta paradójica, Javier Corral dijo que por la dimensión de la crisis y los retos se requería de unidad, estrategia y conjunción de programas de apoyo, pero ha resultado todo lo contrario. “Desde el inicio de la contingencia hemos visto la separación de visiones frente a la realidad que enfrentamos. En lugar de unidad, el gobierno federal ha atizado el Gobierno de la discordia y la polarización, ha aprovechado la crisis para afianzar su proyecto político, hacer cambios legales y constitucionales que son regresiones”.

Entre las que mencionó algunas legislaciones en materia presupuestal, los recursos del Fondo Metropolitano y la coparticipación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Alfaro y Corral detallaron que hasta hoy la Federación no ha sido capaz de destrabar la importación de pruebas rápidas, las cuales serán esenciales en la reactivación de las empresas para monitorear a los colaboradores.

La implementación de la tercera fase de la reactivación económica tiene como elemento esencial que las unidades productivas puedan hacerles pruebas a sus trabajadores para mantener el seguimiento adecuado de las condiciones de salud, pero las empresas no pueden adquirirlas, lo que se prevé puede convertirse en uno de los puntos débiles de la reactivación.

En los planes de reactivación de Chihuahua y Jalisco se contempla que las compañías realicen estás pruebas serológicas y están en espera de una respuesta de la Federación.

Alfaro y Corral reconocieron que hubieran querido actuar en plena coordinación con la Federación, sin embargo, en menos de 48 horas han cambiado de opinión respecto a la reactivación de la industria automotriz, electrónica y otras. “Es muy difícil seguir al gobierno federal y su manera de actuar, cada cosa que deciden nos ha costado mucho, porque no han logrado establecer un marco de referencia para que los estados podamos hacer los apuntes que corresponda”, señalo Alfaro Ramírez.

La decisión de ir y actuar por su cuenta no ha sido por el afán de andar de independientes, sino que no les ha quedado de otra.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, recordó que al igual que Chihuahua no se adhirieron al Insabi y con la contingencia se hizo presente uno de los vicios más reiterado del presidencialismo de Andrés Manuel López Obrador, donde se asumió que desde un escritorio con un vocero especialistas en epidemiología se iban a dar las instrucciones para atender la pandemia.









Los mandatarios señalaron que desde que no había un solo caso registrado en Jalisco y Chihuahua se entendió la magnitud del problema, cuando a nivel federal el discurso que se manejaba era que no pasaba nada.

En Jalisco se tomaron medidas y se logró aplanar la curva, al grado que su pico máximo lo prevén para dentro de un mes y medio, sin embargo ya tienen el plan para la reactivación. “Cuando tomamos medidas teníamos los mismos casos que en la Ciudad de México, hoy a dos meses después la CDMX tiene 16 veces la cantidad de contagios en comparación con Jalisco.

Enrique Alfaro destacó que la descoordinación es tal que se han establecido “municipios de la esperanza” como si el virus respetara límites, ejemplificó que en Jalisco se estableció como uno de ellos a Tapalpa, el cual tiene vocación turística por lo que decidieron que Jalisco no formará parte de esos municipios, pues significaría que algunos se volcarían a vacacionar y con ello la dispersión crecería. Lo calificó de un grave error.

Señalaron que paradójicamente, Andrés López es el hombre que ha recorrido México varias veces y pareciera no entender que México no es una sola realidad, no se pueden dictar medidas y establecer políticas públicas basados en una sola realidad.

NUEVO FEDERALISMO

Los dos mandatarios se pronunciaron en que por el momento se volcarán en atender la emergencia, pero en el 2021 se deberán enfocar esfuerzos en recomponer el rumbo político del país, buscando la renovación de la Cámara de Diputados por personas que estén al servicio de la ciudadanía y no del presidente.

El dar recursos a la gente más amolada no va a resolver el fondo del problema económico del país, por lo que el tema del nuevo federalismo se pondrá en la mesa, a pesar de que el presidente Andrés López ha reiterado que no lo propondrá para no generar nuevos impuestos. Esto podría tensar la relación con el Gobierno de la República, reconocieron.

“No es nuestra intención salirnos de la Federación, sino que se revisen los términos del pacto, somos mexicanos y nos sentimos orgullosos, no queremos romper el pacto federal, pero queremos revisarlo a la luz de lo que estamos viviendo, porque pareciera que se busca restablecer un modelo presidencialista absoluto”, dijo Alfaro.

A lo que se adhirió Javier Corral, quien agregó que el llamado presidencialismo mexicano no sólo se ha potencializado en esta época y se ha volcado a concentrar facultades y poderes, “es un renacimiento del presidencialismo con dosis de carga material y espiritual”.

HACIA NUEVOS RUMBOS

Las acciones postpandemia incluirán el recuento de los daños, sobre todo porque no se conoce la profundidad de la pérdida de empleo, coincidieron que tras la reunión con el secretario de Hacienda federal, el tema económico es preocupante porque todo se reduce a dar dinero a los que menos tienen.

Aunque la entrega de dinero le ayuda a la gente para el flujo en el consumo, es necesario que se apoye a Ia Iniciativa Privada, dándoles incentivos, con condonaciones al ser fuente de empleo, ya que las empresas son la parte más viva de la economía.

Javier Corral recordó que el pacto fiscal actual descansa en la injusticia y la inequidad, pues la fórmula general para el reparto data de los años 70 y desde entonces ha sufrido algunos parches y remiendos, que en lugar de mejorar la situación de la entidad ha empeorado, ya que la Federación se queda con el 80% y sólo se distribuye el 20%.

La repartición de ese 20% es injusto porque se prioriza a los estados con mayor población, pero además de ese criterio proponen que se tome en cuenta la productividad, inversión en infraestructura, combate a la corrupción, entre otras cosas.

Javier Corral señaló que de cada peso que Chihuahua envía a la Federación regresan 39 centavos, pero hay entidades que envía un peso y les regresan 4.

“Los estados que estamos produciendo y generando empleos queremos un trato justo, los empresarios de Jalisco le aportan al IMSS bastantes recursos, se generó un superávit de 100 mil millones de pesos, pero en lugar de garantizar primero que los hospitales de la entidad estén bien equipados, se va a la Federación”.

Alfaro también destacó que a pesar de contar con una industria electrónica en ascenso e importante producción, Jalisco es el que menos recursos per cápita recibe por alumno en el sistema educativo.

Los mandatarios señalaron que ellos han llamado a participar en sus planes de construcción de la nueva normalidad a empresarios y sindicatos, así como otros actores de la sociedad civil para que en realidad se pueda lograr una verdadera reactivación.





