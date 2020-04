--Anuncio federal desestabiliza al empresariado --Exdiputado sigue recibiendo fuego amigo --Morena vs Morena, gana el profe Chaparro

CRISIS.- Las empresas locales se encuentran en un punto de crisis atípico y no ven cómo salir y que creció desde el pasado lunes, cuando la autoridad federal emitió la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, pues es justo ese concepto por el que miles de empresarios en el país no pueden enviar a sus domicilios a sus trabajadores y remunerarles solamente un salario mínimo como lo contempla la Ley en caso de un Decreto de Contingencia Sanitaria, concepto similar, pero no igual al de “emergencia”.





MENSAJE.- Los empresarios esperaban que se diera este último supuesto para poder sortear el cierre de sus negocios y evitar romper la relación laboral con sus trabajadores, pagándoles un salario mínimo diario durante la contingencia, sin embargo el canciller Marcelo Ebrard fue tajante al enviar el mensaje a los patrones en el sentido de que tendrían que soportar durante 30 días el salario íntegro de los trabajadores sin que éstos laboren.

ESTRATEGIA.- Dicen los que le saben al tema que lo que intenta el Gobierno de López Obrador es obligar a los empresarios a sufragar ese mes de salario sin que la Federación aporte un solo peso, es decir el aparato de Gobierno quiere guardarse ese dinero para cuando la crisis económica sea mayor y se tenga que declarar la emergencia sanitaria.

IMAGEN.- Pero por otra parte, dicen, que lo que intenta AMLO es denostar la imagen del sector empresarial y señalarlo como la instancia que no quiere pagar sueldos completos a sus empleados, mientras el Gobierno mantiene sus apoyos asistencialistas a la población, un juego meramente político que obviamente tendría impacto positivo para Morena en las siguientes elecciones.

DEMANDAS.- Otra situación que agrava la crisis económica es que ni las autoridades federales ni las estatales cuentan con la capacidad necesaria para hacer frente a la demanda de necesidades jurídico-laborales que los empresarios tendrían, pues la recomendación generalizada del sector es llegar a acuerdos colectivos con sus colaboradores.

CERRADOS.- Para luego presentarlos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que depende de la Secretaría del Trabajo estatal; el pequeño detalle es que esta instancia al parecer no se encuentra laborando para recibir la hondonada de solicitudes de autorización de convenios obrero-patronales, y los cuestionamientos generales sobre el tema.

EXPERTOS.- Los expertos consideran que la crisis económico-social está a punto de estallar y llegar a niveles no concebidos, mientras tanto las dependencias federales como el IMSS, Infonavit y el mismo SAT siguen recaudando impuestos y aportaciones obrero-patronales.

ABOGADOS.- Otros que se han visto beneficiados por el avance del Covid y sus implicaciones son los despachos de abogados en materia laboral, pues cobran a diestra y siniestra para dar asesoría a todos los empresarios que, en la búsqueda de no verse en la necesidad de cerrar su negocio, intentan protegerse legalmente ante un acuerdo de emergencia que es ambiguo y que se presta a diversas interpretaciones, y que en el futuro podría causar problemas legales a los patrones.

COLAPSO.- Las empresas pues se encuentran a punto del colapso, pues el acuerdo publicado el 31 de marzo no prevé apoyos económicos para enfrentar integralmente las consecuencias de la pandemia y garantizar la permanencia de la mayoría de las empresas y los empleos que éstas generan en el país.

SECTOR.- Habrá que ver la coordinación que tienen el sector empresarial, las autoridades federales y estatales para buscar proteger la economía entre todos, pues si cada quien estira la cobija para su lado, difícilmente evitarán la catástrofe económica para todos.

DESBOCADO.- Quien sigue recibiendo fuego amigo es el exdiputado local Manuel Chávez, político priista de la vieja guardia, quien como informamos tras haber sido nombrado subdelegado al IMSS en 2013, sigue renuente a asumir la Subdelegación de Hidalgo del Parral, evidenciando sus intereses en la capital del estado.

NOTIFICACIÓN.- Información corroborada con fuentes al interior del Instituto afirma que dicha notificación se realizó el pasado 11 de marzo de 2020, ante la cual juntó a su personal para informarles de la notificación. Los que saben aseguran que esta medida fue tomada por la Delegación Estatal del IMSS en Chihuahua para seguir evitando privilegios, opacidad y actos de corrupción, tal y como lo ha impulsado en el ámbito nacional el presidente de la República.

ENROQUES.- En ese tenor, el entonces subdelegado de Chihuahua Manuel Chávez debió presentarse a efectuar sus funciones en la Subdelegación de Hidalgo del Parral; el de Parral a Juárez, la de Juárez 1 a Nuevo Casas Grandes. Por cierto el de Nuevo Casas Grandes decidió retirarse renunciando con decencia a la institución, pues no aceptó su nuevo cargo en Cuauhtémoc.

SUBDELEGACIONES.- Es decir, el cambio realizado en las subdelegaciones del IMSS en Chihuahua fue para el saneamiento, respiro y fortalecimiento de las mismas, pues no se trata de un despido ni la suplantación del cargo, ni el descontrol de la nómina, como se ha mencionado, pues lejos de eso se realizó como medida trazada en el país y que ha sido malinterpretada por muchos.

VIRTUAL.- Ayer el diputado Omar Bazán solicitó de nueva cuenta a la mesa directiva del Congreso del Estado se realicen reuniones de comisión y sesiones ordinarias a través de plataformas digitales. Esto luego de las recomendaciones del Consejo de Salubridad General, que refirió que las actividades del poder Legislativo no deben suspenderse, por ello el legislador priista propone que las sesiones y reuniones de comisiones se lleven a través de videoconferencias.

QUEJA.- Hace unos días la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió una queja de 2018 interpuesta por los diputados Miguel Ángel Colunga y Gustavo de la Rosa en contra del profesor Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido guinda.

DENUNCIA.- Hay que recordar que los legisladores locales mencionados habían denunciado al profe Chaparro por presuntamente beneficiarse con la destitución de Colunga como coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, y en su lugar asumiera el profe Humberto Chávez.

FRACCIÓN.- La resolución fue favorable al profe Chaparro, ya que las pruebas presentadas por los diputados no pudieron acreditar que el “ganón” en aquel entonces con la destitución del coordinador Colunga fuera precisamente el profe; vaya ni siquiera se dio dicho cambio en la fracción parlamentaria morenista.





