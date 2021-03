Se debe buscar una sociedad mejor: AMLO

“Se ha ido avanzando mucho en que si es asesinada una mujer no sea un homicidio más”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser urgido por una periodista de que haga un llamado a las fiscalías de los estados para dar celeridad a los casos pendientes de feminicidios.

Durante la conferencia matutina, el primer mandatario subrayó que como no se hacía antes, hoy se investiga y se sigue un proceso de formación de ministerios públicos, en las fiscalías, donde participan más mujeres cuando se trata de crímenes cometidos contra mujeres.

“Hay todo un trabajo que se hace y se va a seguir haciendo, con este propósito, claro, el llamado es a que no sólo se desclasifique, que no sólo se sepa, que se castigue a los responsables, que no haya impunidad, eso lo hacemos”.

Señaló que no hay influyentismo que valga, (…) si hay un asunto grave lo atendemos. Tenemos que buscar entre todos una sociedad mejor, porque lo que produjo esta descomposición fue el modelo neoliberal, esa es mi hipótesis. El sólo pensar en lo material, en el lucro, hubo pérdida de valores en todo este periodo, se elevó a modelo de vida el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, hay mucho problema de desintegración en las familias y mucho resentimiento”.

Reiteró que se tiene que buscar una sociedad mejor, “con felicidad, esa es la alternativa, no modelos económicos, o formas de vida individualistas, egoístas, racistas, clasistas, discriminatorios, que producen muchos resentimientos”.

Y concluyó que es la labor de todos, la más importante, “Martí lo decía, no es sólo buscar lo material, sino el bienestar del alma, eso es lo que nos va a hacer mejores y lleva tiempo, pero tenemos que fortalecer los valores y evitar la desintegración de las familias. Y trabajar más en la idea básica de que sólo siendo buenos podemos ser felices. ¡No a la violencia!”

