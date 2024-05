Canelo/Faitelson

Este sábado, como casi cada fin de semana pegado al 5 de mayo desde hace años, peleó Saúl “Canelo” Álvarez en su amada Las Vegas ante otro mexicano: Jaime Munguía. La pelea fue buena y cumplió en términos de entretenimiento, al menos desde el punto de vista del consumidor casual del boxeo. El resultado fue el esperado, Canelo salió con la victoria y a pesar de que Munguía acabó derrotado, aparentemente ha quedado bien parado ante los ojos del box. Sin embargo, es curioso que esta no fue la rivalidad más mediática de Álvarez este fin de semana, y es que cualquier consumidor del deporte conoce el feudo que tiene Saúl Álvarez con el comentarista deportivo David Faitelson, rivalidad que en estos días alcanzó su punto más alto (hasta ahora). Demos contexto:

A pesar de todos sus años siendo top en el boxeo, Canelo no ha terminado por agradar por completo ni a la afición ni a la prensa mexicana (algo que francamente este simple aficionado nunca ha entendido pero que puede explicarse muy fácil en el último párrafo de esta columna), es constantemente cuestionado por su manera de ser tanto dentro como fuera del ring y eso es algo de lo que David Faitelson se ha aprovechado. El comentarista (no periodista) se ha hecho de un nombre y de una carrera a punta de crear polémica de la considerada “barata”, lamentablemente una moda poco digna dentro de la comunicación deportiva en nuestro país que cada vez toma más fuerza, y el Canelo ha sido uno de sus blancos favoritos para lanzar dardos cada vez que se presenta una oportunidad. No hace falta ver muchos de sus comentarios para al menos deducir que existe un problema personal por parte del ahora colaborador de TUDN contra el pugilista mexicano ¿Puede no serlo? Por supuesto ¿Es la conclusión más fácil de sacar? Definitivamente.

Tras años y años de persecución, finalmente Canelo tomó cartas en el asunto y decidió, por primera vez, atacarlo directamente ¿Cómo? Prohibiéndole la entrada a la T-Mobile Arena, lugar sede de la pelea de este fin de semana. Saúl Álvarez literalmente bloqueó el trabajo de Faitelson simplemente porque tienen una mala relación, a lo cual este se indignó.

Muchísimas veces se ha comentado en este espacio que el cáncer de nuestra sociedad mexicana es nuestra mentalidad. Cuando un mexicano sobresale, por lo general, la tendencia de nuestra gente es hacerlo menos, rebajarlo, atacarlo y menospreciarlo (como si abundara el talento en nuestro país), y tristemente esto sucede en cualquier ámbito, no es exclusivo del deporte. Bueno, pues David Faitelson es la representación perfecta de esta mentalidad, y si alguien duda de esto, son invitados a ver cualquiera de sus programas, su show es diario, les tomará pocos minutos. Los ataques a Álvarez son solamente por rutina, no se ve un trabajo de análisis antes de emitir su opinión, es decir, si el mundo del boxeo lleva años teniendo una opinión sobre un boxeador y tú opinas totalmente lo contrario, creo que está bastante claro quién tiene más probabilidad de estar equivocado. El comentarista simplemente se dio cuenta de que menospreciar al Canelo le generaba popularidad y ha adoptado esta técnica para seguir haciéndolo. Así que en conclusión ¿Estuvo mal el Canelo en bloquear a Faitelson de su trabajo? Sí. ¿Merecía David Faitelson ser bloqueado? Nunca nada había sido tan… merecido.





Mario Ramírez / TikTok: @lafutboliza