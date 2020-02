Chihuahua un desierto que exporta agua

“Si alguien está informado del tratado internacional de límites y aguas de 1944, que obliga a nuestro estado a exportar agua, y no tiene la adrenalina suficiente para que le hierva la sangre, algo le está pasando a las fibras de chihuahuense que lleva en su ADN, porque si es chihuahuense, le va a hervir la sangre y debe tener una reacción de solidaridad para defender el agua de Chihuahua.”

Estas palabras las dijo en Cd. Delicias hace unos días Patricio Martínez García, Ex Gobernador del Estado de Chihuahua ante usuarios de riego de la región.

García Márquez, principal representante de la corriente literaria, reconocida como realismo mágico, afirma que adoptó ese estilo de escribir, porque en América Latina la realidad supera la ficción.

Vivimos en un desierto, a la misma latitud geográfica que el desierto del Sahara en África, no obstante, el tratado internacional de aguas vigente, firmado entre México y Estados Unidos en 1944, obliga a nuestra entidad, a pagar el 50% Del agua que México aporta a Estados Unidos, a cambio del agua que Estados Unidos aporta a México, según lo convenido en el tratado, mediante el cual México debería recibir 4 litros de agua por cada litro que México aporta, puesto que de acuerdo al tratado, México debe aportar 432 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, y Estados Unidos a México 1,850 en ciclos de 5 años.

Andrés Manuel ha declarado que los tratados son para cumplirse, eso no está en duda, el Presidente de México debería de tomar en cuenta que, durante 76 años (1944-2020), Chihuahua ha sido solidario con la República Mexicana, y ha aportado decenas de miles de millones de metros cúbicos de agua, para pagar la deuda que no es sólo del Estado, sino de la nación, agua que no le sobra sino que le falta.

He aquí la paradoja del realismo mágico, donde la realidad supera la ficción: ¿Cómo es posible que, si vivimos en un desierto, exportemos agua por 3 vías?: 1. El pago de la cuota al tratado de aguas, 2. Los ríos de la sierra de Chihuahua, colindando con Sonora en distritos de riego, y Sinaloa, abastecen presas de esos estados, que resulta son los principales distritos de riego del país: Sonora (740 mil has.) y Sinaloa (500 mil has.), en buena parte por las aguas que el Estado aporta a sus presas, 3. El agua que no se capta por falta de presas en Chihuahua, que cuenta solamente con 160 mil has. de distrito de riego.

De seguir la situación como esta: enfrentando la guardia nacional a los productores agrícolas, es muy probable que el partido de morena, la 4T y Andrés Manuel, pierdan una importante cantidad de votos, por no atender adecuadamente las necesidades de esta región agrícola, que depende fundamentalmente del recurso del agua, y con eso se ponga en riesgo el ganar la gubernatura en el Estado, de darse una alianza entre Cabada (Presidente Mpal. De Juárez) y el caballo Lozoya (Presidente Mpal. De Parral).

¿Qué hacer?: el país podría compensar al Estado, como lo hace con los estados petroleros, mediante una adición a la ley de coordinación fiscal, que aportara una cantidad fija anual a Chihuahua, en recursos fiscales destinados a la construcción de presas, sistemas de riego, en general obras de infraestructura hidráulica, agrícola y sistemas de riego, para compensar en parte el agua que proporciona Chihuahua para el pago del tratado internacional.

Chihuahua ha sido solidario con México por 76 años, ya es tiempo que México sea solidario con Chihuahua.