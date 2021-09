Por: Mario Ramírez

En los últimos años la palabra “Clásico” se ha abaratado bastante tanto en México como en el resto del mundo, y si bien existen muchas rivalidades increíbles en el futbol, siempre hay una que domina sobre las demás en cada país, desde el modesto Saprissa vs Alajuelense en Costa Rica, hasta el grandísimo Real Madrid vs Barcelona en España que mueve al planeta entero. Y si existe una rivalidad reina en el balompié azteca, no tengan duda de que esa es el clásico original, el Clásico de Clásicos: América vs Guadalajara.

América vs Cruz Azul ha protagonizado finales y partidos históricos, además de ser los únicos llamados grandes que continúan peleando en la cima de la Liga MX, así como el Clásico Regio, que hoy en día tiene como protagonistas a los dos clubes económicamente más poderosos de nuestro futbol. Así que sin quitarle mérito a otras rivalidades históricas nacionales, se debe admitir que el Clásico de Clásicos está por encima de las demás y es el único encuentro con la capacidad de mover al país entero.

En una esquina tenemos al Club Deportivo Guadalajara, las famosas Chivas, que si bien es verdad que han batallado para encontrar regularidad en las últimas décadas, lo hecho a mediados del siglo pasado le ha alcanzado para por lo pronto estar en la parte alta del conteo de títulos, sólo por detrás de su mencionado acérrimo rival. Y en la otra esquina está el Club América, las Águilas estuvieron bastantes años detrás del rebaño en cuanto a títulos de liga, sin embargo la agradable década anterior les dio para finalmente superar a su más odiado enemigo, además de también ser el máximo ganador a nivel de Copas y de Concachampions.

Este mote le hace justicia al linaje de ambos equipos: Son los dos clubes más ganadores en todos los tiempos en la liga mexicana, ahí están los títulos; son los dos clubes con más afición a lo largo y ancho en el país, ahí están las encuestas y seguidores en redes sociales; es el partido más importante de la temporada regular, ahí está la historia.

La edición oficial número 205 del Clásico de México tendrá lugar este sábado 25 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, de momento la balanza se inclina hacia los Azulcremas con un total de 74 victorias, han empatado en 65 ocasiones y los rojiblancos han vencido en 65 encuentros. América llega más sólido, es líder general del torneo y es reciente finalista continental de Concacaf, Chivas llega con más incertidumbre pues su D.T. Víctor Manuel Vucetich ha sido cesado en plena semana de Clásico. Al final de cuentas los aficionados, jugadores y directivos de ambos equipos saben que en este partido los pretextos y las excusas no existen, es ganar o morir, matar o ser humillado, y este simple aficionado está absolutamente seguro de que grande… sólo hay uno.





Mario Ramírez

@LaFutboliza