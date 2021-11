Por Mario Ramírez

La Selección Mexicana de futbol ha caído, nuevamente, en una de sus pasiones, uno de sus juegos favoritos, una de las cosas que más le entretiene… complicarse las eliminatorias mundialistas. Después de ocho jornadas la escuadra azteca ha descendido desde el primero hasta el tercer lugar del octagonal en los últimos dos partidos gracias a un par de derrotas, y si bien es una posición con la que le alcanzaría para calificar directamente a Qatar, el funcionamiento de los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino ha dejado mucho que desear durante todo este año. Fracaso en Nations League, fracaso en Copa Oro y ahora crisis en el octagonal mundialista.





Responsabilidades compartidas, es verdad que han existido errores infantiles en defensa, media cancha, delantera y portería, y se está de acuerdo en que muchos errores son imposibles de ser cargados contra el director técnico nacional, pero los jugadores tienen tanta responsabilidad como el entrenador, quien realmente es el protagonista de este escrito.





Lo cuestionable contra Gerardo Martino, por sobre todas las cosas, son sus convocatorias, que parecen ser elegidas en automático de manera continua y colectiva y no de manera individual como se supone debe ser. Muchos jugadores ya no están para ser seleccionados nacionales, y no nos referimos a jugadores que se han equivocado un par de veces, nos referimos a jugadores que llevan meses (o hasta años) lejos de un nivel óptimo, nos referimos a los jugadores que no tienen actividad en sus clubes, nos referimos a los jugadores que no demuestran sangre y esfuerzo ni cuando su país va perdiendo. Las convocatorias necesitan una mutación urgente. Solucionando eso, sería el primer paso para solucionar las demás problemáticas del equipo, como lo son la nula capacidad de respuesta cuando se va abajo en el marcador, el desorden defensivo y la poca idea de generación ofensiva.





Quedan seis jornadas del octagonal, y a un año exacto del inicio de Qatar 2022, este simple aficionado esta 100% seguro de que México estará presente en la Copa del Mundo, eso no es lo alarmante, lo alarmante es “cómo”, y si escarbamos un poco más, lo más alarmante sería el “cuándo”, no olvidemos que nuestra clasificación hace un par de mundiales se vio retrasada y tuvimos que ir hasta el repechaje, cuya plaza no ocupamos en este mismo momento únicamente por tener una mejor diferencia de goles que Panamá.





Las derrotas consecutivas contra Estados Unidos y Canadá han llegado a tiempo, justo a la mitad del certamen, es momento de corregir, tanto para Gerardo Martino de modificar sus convocatorias y planteamientos como de la Federación Mexicana de Futbol de buscar un reemplazo para el Tata. Pero una cosa es segura, Martino ya tiene encima a un país lleno de pasión, aficionados y periodistas están al acecho de su desempeño y es que para bien o para mal, es de conocimiento popular que el puesto de director técnico nacional es el segundo trabajo de más presión en el país, solamente superado por el mismísimo… presidente de la república.





Mario Ramírez

@LaFutboliza