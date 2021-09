División de Generaciones

Por: Leslie Aimé Oaxaca

Es gracioso como se burlan tanto de mi generación, pero nunca me he sentido identificada de nada de lo que dicen, la situación es que pasa algo, sea bueno o malo y empiezan a generalizar a grupos de jóvenes enteros, se les olvida que todos somos diferentes y no puedes juzgar a una generación entera por unos pocos.

Desde hace un tiempo surgió el termino “generación de cristal”, termino dado por Monserrat Nebrera (filosofa española) para referirse a los hijos de la generación X, por desgracia lo que parecía un chiste de unos pocos se volvió una forma de burla para referirse a la generación que nacimos aproximadamente de 1995 en delante.

Muchas personas ahora se refieren a nuestra generación directamente como generación de cristal, no como generación Z o centennials. Sí, ahora obtenemos las cosas de una manera más fácil que generaciones anteriores, crecimos con tecnología e internet, más oportunidades de estudio, más transparentes y abiertos, de muchas maneras más simples.

El lado oscuro lo podemos notar en como nos ven generaciones anteriores, en el personal he escuchado cosas como: “son muy delicados”, “se ofenden fácil”, “son muy emocionales”, “se rompen muy fácil”, “se ofenden por todo” o “quieren que todo sea fácil”.

Aunque en lo personal no me identifico, somos una nueva generación, ¿por qué tendríamos que seguir pasando lo que soportaron generaciones pasadas? Fobias, odio, ideas como “los psicólogos son para los locos” o violencia intrafamiliar.

También tenemos cosas buenas, somos la generación más consciente del cambio climático y que actuamos en cuanto ello, aunque el daño ya este hecho, desde antes de que naciéramos. Somos mejores absorbiendo información, más consientes en la importancia de la salud mental, más autodidactas, entre muchas otras cosas únicas de esta generación.

Es obvio que no todo es color rosa, pero no vamos a enfocarnos en lo malo solamente. Al final solo somos una generación más, alrededor del año 1700 los adultos se empezaron a preocupar porque los jóvenes se la pasaban leyendo todo el día, cada cierto tiempo es lo mismo, dicen que los jóvenes no sirven para nada, pasa el tiempo y se repite la historia.

En la historia no hay buenos ni malos, aprendemos de esto para no repetir lo malo, pero el tiempo pasa, cambia, vivimos en un país lleno de problemas que se consideran secretos familiares, darse cuenta de eso solo es un pequeño paso para cambiar las cosas.

No tenemos que trabajar 80 horas a la semana y soportar abusos para “forjar el carácter”, ahora con tantas oportunidades sería muy anticuado pensar que eso es lo correcto y sano.

Este asunto de las generaciones es tan relativo y subjetivo como la queramos ver, es como todo, si solo vemos lo malo, creeremos que todo es malo.