El rostro social del amor en el gobierno

Por: Ricardo Huerta

El PAN nos ha formado a través del principio de la solidaridad, traducido en que en todo momento el ser humano deberá alcanzar el desarrollo de las comunidades a través de la generosidad que demostramos con nuestros actos a quienes se encuentran en una situación difícil para vivir adecuadamente.

Este principio es rector en el actuar del funcionario público emanado de Acción Nacional, puesto que no se lograría nada realmente sustancial si los actos a los que me refiero no van acompañados de un sincero aprecio por la vida y la dignidad de las personas. El gobierno que se dice humanista y que basa sus tareas diarias en la solidaridad debe encabezar causas que pongan como prioridad el bienestar social, como el mejoramiento en la atención de la salud, desarrollo económico pujante, precios controlados de la canasta básica, educación gratuita y accesible para todas y todos.

Debe además caracterizarse por la escucha y la cercanía hacia sus gobernados, tomando en cuenta los anhelos y poniendo en marcha planes que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas.

Quienes habitamos en Chihuahua sabemos que una alta cantidad de personas carecen de una vivienda adecuada para vivir, siendo esto un factor de riesgo para las familias que deben enfrentarse a las calamidades del clima extremo predominante en la entidad, además de afectar enormemente a la calidad de vida de niñas, niños y adultos mayores, quienes tienen que acostumbrarse a vivir de esta manera, deseando cada día contar con un techo y una cama que logre calmar aunque sea un poco de su infortunio.

Pues en esta administración hemos enfocado nuestras labores en desarrollar estrategias que nos permitan lograr el objetivo de ser un gobierno solidario, a través del mejoramiento de las viviendas para aquellas familias que tanto las necesitan; adecuándolas con materiales ecológicos y térmicos que a su vez sean menos costosos, materiales innovadores que permitan abatir problemas de higiene al implementar biodigestores en lugar de letrinas, celdas solares para aprovechar la luz del día y transformarla en energía, entre otros materiales y técnicas que dan paso a una forma segura de habitar sus hogares.

La solidaridad en este gobierno estatal se traduce en llevar a cada rincón soluciones para sus habitantes, tomándolos en cuenta y haciéndolos partícipes de su propio destino. Que sepan de primera mano que cuentan con este gobierno para ser escuchados, atendidos y actuar de manera conjunta en la solución de sus problemas, que sepan que las instancias no están agotadas, que estamos aquí para servir de la mejor forma y llevar a cabo las tareas que nos son conferidas, que sepan que estamos trabajando al cien por ciento en el mejoramiento de su calidad de vida y ser juntos solidariamente sociedad y gobierno los que ayudemos al más necesitado.