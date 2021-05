Elecciones 2021 | Dos proyectos de nación

“Revolución es sentido del momento histórico;

es cambiar todo lo que debe ser cambiado”

Fidel Castro, 1º de Mayo del año 2000, Fundador de la revolución Cubana,

Ex Presidente, Líder Latinoamericano y mundial de los pueblos oprimidos por los imperialismos.

Después de cerca de 100 años, que el PAN, el PRI y el PRD se dieron hasta con la cubeta como proyectos políticos – aparentemente – irreconciliables, al final al menos coyunturalmente se unificaron en una coalición política para defender sus intereses comunes en las próximas elecciones del 5 de Junio.

La intención declarada de esta coalición político electoral: PAN, PRI y PRD, es ganar la mayoría de la Cámara de Diputados y a través de la misma, frenar todas las inversiones públicas que envíe el Presidente de la República, para etiquetarlas en el presupuesto de egresos de la federación, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

En Marzo del 2022, PAN, PRI y PRD, que se oponen al proyecto de nación de AMLO – morena, tendrán la oportunidad de votar para que Andrés Manuel salga de la Presidencia de la República.

Andrés Manuel ha declarado en varias ocasiones durante su campaña a la presidencia, y ya como Presidente de la República: que no le interesa permanecer como Presidente si no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, voluntariamente se someterá a la confirmación o revocación de su mandato constitucional, si la mayoría vota porque si concluya su mandato de 6 años, se quedará como presidente, si la mayoría vota porque se vaya Andrés Manuel, se irá a su finca en Palenque, Chiapas, que ya sabemos cómo se llama, es decir a la chingada, así se llama la finca, yo no le inventé el nombre ni es broma, así se llama.

Con cerca del 60% de aprobación, lo más probable es que Andrés Manuel concluya su mandato de 6 años, son pocos los Presidentes en el mundo en esta y en cualquier época histórica que pueden contar con esa aprobación ciudadana.

Esta estadística de aprobación del 60% para Andrés Manuel no lo dice una encuesta, lo dicen casi todas.

Lo deseable para esta consulta popular de que si se queda o se va Andrés Manuel como Presidente, sería que la votación fuera concurrente con las elecciones federales del próximo 5 de Junio del presente año, bastaría con poner una urna más, el PRI el PAN y el PRD se opusieron a esta opción y por lo tanto, el costo que calcula el INE para revocación de mandato para organizar la consulta popular es de más de 1,000 millones de pesos, no es barato pero es más caro no tener democracia.

Quienes se hayan dado a la tarea de leer mis artículos, al menos algunos de ellos, se darán cuenta que nunca he sido, no soy ni quiero ser un aplaudidor profesional, que le diga sí a todo lo que afirme Andrés Manuel como Presidente de México, tampoco he sido, ni soy, ni quiero ser un opositor por definición a la Presidencia de Andrés Manuel.

Me considero identificado en lo fundamental con un nuevo proyecto de nación de la 4T – AMLO: un nuevo proyecto de nación que se oponga al proyecto caduco, que favorece al menos del 1% de la población, al mismo tiempo que perjudica al otro 99%.

El 5 de Junio será la prueba de fuego para AMLO – 4T ante un régimen de gobierno como el del PRI, PAN y PRD aun incrustado en muchos funcionarios, leyes y prácticas de gobierno, como parte de un régimen que se niega a morir, ante un nuevo sistema como el de la 4T que no acaba de nacer.

¿De qué lado está la mayoría de los mexicanos?, lo sabremos el próximo 5 de Junio.

¿De qué lado está usted?

No hay más democracia que la que se hace, lo demás es teoría, hipótesis de trabajo