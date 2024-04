Mientras el estrés hídrico del País se va complicando y haciendo más agudo, la contaminación de ríos, cuencas, lagos, lagunas, mares y pozos; nuestro presidente y su candidata minimizan el tema, además de pretender la poca criticidad del tema. En tanto, Chihuahua actúa de manera responsable y enfocada en establecer medidas de contención y prevención, con el fin de ir menguando el deterioro y la posibilidad de llegar a la denominada “hora cero” de abastecimiento de agua potable a los pobladores.

Habremos de también de hacer conciencia que a lo largo del tiempo hemos sido displicentes, poco cuidadosos del vital líquido. Hemos permitido incluso el desarrollo de industrias agrícolas y ganaderas que no necesariamente planeaban el crecimiento del sector, y a la vez, mantener un equilibrio de sostenibilidad en el consumo de nuestros mantos freáticos, así como el descuido de mantener ríos y presas a salvo de contaminaciones, tanto de residuos químicos industriales, basuras, químicos agrícolas y aguas residuales. Aunado a sobre explotación de pozos, abusos en perforación y técnicas agrícolas que anegan campos, donde mas del 80% se desperdicia en evaporación y cobertura innecesaria de terrenos.

Podemos hacer un libro del tema, en resumen, hoy tenemos que remediar años de descuido y pobre planeación hídrica.

Ahora, con elementos de coordinación y propuestas del grupo de Chihuahua Futura, y la colaboración de elementos estatales y locales de gobierno, y organismos de la sociedad civil protectores del medio ambiente, tenemos la oportunidad de buscar mediar en este tema. Los programas de tecnificación agrícola y optimización de uso del recurso, que, de muchas maneras, pretenden y deben cuidar las actividades primarias de nuestra entidad. Y aquí hay que decirlo, un país que no es autosuficiente en la producción de sus alimentos se tornará en un blanco fácil de economías más poderosas en el tema. Es un elemento clave de autonomía y seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, estas actividades requieren ser un elemento contribuyente a la economía y generación de PIB de manera mas redituable. Es por ello, que a través de estudios comparativos con lugares mas avanzados en el tema, se ha desarrollado la estrategia de integración de valor agregado para los temas agrícolas, de aquí se habrá de desprender un centro que permita integrar estrategias y funcione como guía para los productores agrícolas, y de ahí se desarrolle una industria que haga su producción más redituable, y así, poder dar mayor dignidad y atractivo a tan valiosa e importante industria de los alimentos y otros bienes agrícolas.

Chihuahua Futura, y la integración de los sectores sociales, educativos, empresariales y gubernamentales son una sinergia imperdible del éxito buscado al camino de sociedades mas justas y con mayor bienestar.

Deseamos que el camino de programas y proyectos de gran alcance y extra sexenales, sigan siendo una vela que nos empuja donde la sociedad sea mas justa, las leyes se cumplan, y la sociedad actúe de manera efectiva y demandante. Aspirar a ello es justo y además necesario, pues estacionarse en el conformismo es retroceder, cuando la dinámica del resto del mundo es de progreso y avance, no podemos quedar a la vera del desarrollo.

Otra cosa, cuidemos ahora también de los ahorros de toda la vida, ya se está haciendo mal uso de nuestros impuestos en supuestas inversiones que no terminan de mostrar efectividad, ni provecho para México. Con la novedad, si ahora no cobras “a tiempo” tu retiro, tus ahorros producto de la labor de muchísimos años de trabajo, el gobierno quiere disponer de ese dinero para poder cubrir los hoyos de sus ideas y planes sin proyección financiera para sostenerse. Refiero a una frase de Margaret Tatcher; “El problema con el socialismo es que eventualmente te quedas sin el dinero de otras personas”. Así que los platos rotos, no los paga nunca el gobierno, sino los ciudadanos productivos y que buscan generar su futuro. Eso, no es justicia social, y, mucho menos ¡humanismo!