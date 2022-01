Hablemos de futuro, bienvenido 2022

Por: Rocío Reza

Es común escuchar hablar del pasado, en la familia, con los amigos, en el campo laboral, incluso es muy común escuchar a los gobernantes anclados al pasado, cuando el mundo es cambiante cada día, los ciudadanos y sobre todo los jóvenes prefieren escuchar del futuro, un futuro que les permita tener esperanza.

No es malo hablar del pasado, pero hay momentos para hacerlo, porque de ahí derivan nuestras raíces, nuestra cultura, ahí están los recuerdos que nos hacer vibrar y volver a vivir momentos especiales, sin embargo le dedicamos mucho más tiempo al pasado que ya pasó que a vivir el momento del ahora y mucho menos a pensar en el futuro, hoy que inicia un nuevo año podemos dedicar un tiempo para enumerar nuestras metas, en lo personal, familiar, cada uno en lo individual es común que hagamos la reflexión de inicio de año, pero en realidad qué tanto cumplimos al final de ese lapso de tiempo, creo que debemos comenzar por ahí, porque las metas requieren tiempos de cumplimiento y evaluar qué tanto nos ayudó para mejorar en todos los aspectos.

Pero qué tal los gobiernos, apoco no nos gustaría escuchar a los gobernantes con una visión de futuro bien planteada, con un modelo de país y en cada ciudad replicado por autoridades locales, mientras el mundo se mueve a pasos agigantados, los avances tecnológicos, el ciberespacio nos rebasa sin darnos cuenta, los jóvenes y los niños lo perciben de forma natural, y los gobiernos parece que siguen en sus modelos tradicionales que no logran atender lo más básico de una población que lucha por salir adelante cada día, mientras los gobiernos no tengan opción de futuro con metas alcanzables sin manejo de deuda para lograrlo seguirá siendo una utopía que un país como el nuestro logre colocarse en los índices más básicos del desarrollo global.

El cambio climático, por ejemplo, todo lo relacionado con el medio ambiente no contamos siquiera con un plan de indicadores que nos coloque en el ámbito internacional con lo que los tratados en la materia refieren, así mismo con relación a los derechos humanos, podremos enumerar varios, como ejemplo menciono el de salud, en medio de una pandemia en nuestro país pareciera que no tenemos derecho a lo más básico, con un sistema de salud colapsado donde miles de familias rezan por no padecer alguna enfermedad que les haga perder todo un patrimonio construido con el esfuerzo de todos sus miembros, en fin, para poder hablar de futuro, sin duda debemos iniciar por saber dónde estamos parados, si bien es cierto que podemos ayudar en lo individual al colocarnos metas y alcanzarlas, bien valdría la pena contar con gobiernos que hicieran lo propio, si no pues entonces para qué quieren estar al frente de un país, de una ciudad.

Que venga el 2022 lleno de esperanza y de sueños, entre todos debemos mirar siempre hacia adelante, hacer lo que nos toca para lograr una mejor sociedad.

Un abrazo con afecto en este año que comienza.





