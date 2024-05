"Jornadas de oración electoral": manipulaciones y ausencias

Dentro de los muchos intentos de la derecha por incidir decisivamente en las elecciones del 2 de junio destacan las amenazas de que serán las últimas elecciones democráticas si gana Claudia Sheinbaum; que de ganar la coalición encabezada por Morena caeremos en una dictadura, etc. Estas falsedades las manipulan intelectuales, medios de comunicación muy bien pagados, candidatas y candidatos, etc. Hay sectores de la jerarquía católica que meten su cuchara por miedo a perder sus privilegios. Es el caso de la parroquia de Cristo Rey en Ciudad Delicias, Chihuahua, que convocó a unas “Jornadas de Oración Electoral” para pedir al Señor “que nos libre del comunismo”.

No soy teólogo ni mucho menos, pero que yo sepa dentro de los tipos de oración están: la de bendición, petición, intercesión, adoración y acción de gracias. Catholic.net - ¿Cuántos tipos de oración hay? No encontré en ningún manual teológico, o cultual la oración “electoral”. Podríamos suplir la ignorancia consciente del convocante a las jornadas y decir que la oración electoral es la que pretende influir en el resultado de las elecciones en favor de un determinado partido, candidato o coalición. Si se identifica a una opción electoral con el “comunismo” (así de rupestre) la oración electoral será para que gane la opción que no representa al comunismo. Entonces sería oración para favorecer a las o las opciones que favorecen al capitalismo.

Por otra parte, habría que hacer aquí una Sociología de las ausencias. Porque ahora proliferan las declaraciones de clérigos y llamados como éste a orar y votar contra lo que ellos consideran comunismo o dictadura. (Aunque la Iglesia no sea muy democrática que digamos, de ahí los continuos y hasta ahora en buena parte infructuosos llamados del Papa Francisco a la “sinodalidad”). Sin embargo, son de notar las ausencias en la oración de muchos sacerdotes, parroquias y diócesis. Algunos ejemplos:

Las personas desaparecidas, las madres buscadoras desaparecidas. El Viernes Santo acudí a un acto religioso en una parroquia y al terminar la ceremonia, luego que se pidió por todo el mundo, le pregunté respetuosamente al sacerdote, ¿por qué no se llamó a orar por las madres de las personas desaparecidas? ¿O por todos las y los niñas, niños y mujeres de Gaza que a partir de octubre han vivido un interminable Viernes Santo? El sacerdote se me quedó viendo sin darme respuesta alguna.





La violencia, la inseguridad. Ciertamente la Iglesia y algunas organizaciones como la Compañía de Jesús han hecho importantes pronunciamientos sobre estos temas y llamado a firmar compromisos por la paz a las candidatas y candidatos presidenciales. Pero esto es muy raro que “baje” a nivel parroquial, a una catequesis que haga ver las raíces sociales de la violencia en la exclusión, en la injusticia, en la violencia institucionalizada. Se predica la paz como ausencia de conflictos que interfieran con mi bienestar personal y no como lo señala el Papa Francisco.

El cambio climático. Es pasmoso como siendo la región de Ciudad Delicias una de las más vulnerables al cambio climático, a la sequía, no se convoque no sólo a orar, sino a actuar colectivamente a este problema. Y no solo en Delicias, sino en todo el país, azotado ahora por una inclemente falta de agua. Da la impresión de que la insistencia machacona del Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si” y en su reciente carta “Laudate Deum” son palabra muerta. Las parroquias podrían ser centros de irradiación de conciencia ecológica planetaria, de acción en favor del medio ambiente, de mil iniciativas.

El comunismo no es la amenaza, es lo que señala el Papa Francisco: “En el mundo de hoy persisten numerosas formas injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar o incluso matar al hombre”.

Ante todo eso hay que orar y, sobre todo, actuar.



Doctor en Ciencias Sociales. Consultor independiente.