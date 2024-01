Ciudadanía pendejeada

Han querido hacer creer que a quien se insulta es al presidente de la república. Lo hizo la gobernadora y lo repitieron a coro el alcalde de la capital y a su modo varios líderes empresariales. De pronto convirtieron el verbo “hacerse pendejo” en una categoría de análisis político.

Pero no. A quien todos estos días, meses, años, han insultado es a la inteligencia de las y los chihuahuenses. Nos han tratado de vender como estrategia una serie de acciones y muchos gastos contra la violencia y la delincuencia, con resultados de mediocres hasta francamente adversos.

El Gobierno del Estado ha incrementado el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública de la manera siguiente: en 2022 se le asignaron mil 612 millones de pesos; en 2023, dos mil 891 millones y en 2024, cinco mil 187 millones. Es decir, en dos años, el incremento fue nada menos que de ¡321 por ciento¡ En esta cifra seguramente está incluido el costo de la Plataforma Centinela.

Sin embargo, a pesar de haber multiplicado por tres el gasto en Seguridad Pública, la realidad, -como diría Woody Allen- se convierte en el peor enemigo de las cuentas alegres del gobierno del estado: tan sólo un dato para abrir boca: todavía faltando tres días para terminar el mes de enero, Ciudad Juárez ya superó los 100 homicidios en un mes, con 112. El último fin de semana de enero hubo 22 homicidios dolosos en la frontera. Hasta el momento se han reportado 112 víctimas, muy cerca del conteo de 117 que tuvo marzo, el mes más violento de 2023. (Diario de Juárez 29 de enero de 2024)

Más aún, utilizando los datos de dos organizaciones que no pueden ser sospechosas de ser cercanas a la 4T, el villano favorito del gobierno del estado, también se echa de ver que, a pesar de todo, los delitos de alto impacto siguen aumentando en Chihuahua.



Los datos de Ficosec para todo el estado muestran un alza en los siguientes delitos: homicidio: 1654 en 2022; 1758 e 2023; feminicidio: 43 en 2022; 47 en 2023; lesiones dolosas; 4168 en 2022; 4463, en 2023; robo a casa habitación: 2546 en 2022; 2681 en 2023; secuestro: 21 en 2022; 48 en 2023; violencia familiar; 13,513 eventos en 2022; 14,165 en 2023: delitos sexuales: 4268 en 2022; 4386 en 2023. ( Tendencias (id-360.org) )

Otra fuente de datos es la organización Causa en Común, dirigida por María Elena Morera. Aunque no es de las preferencias de quien escribe, sus datos fueron muy difundidos la semana pasada. Periódicamente esta organización emite un informe sobre las “atrocidades” cometidas a nivel nacional y por entidad federativa. Considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político y/o para provocar terror. Dentro de las atrocidades considera: las masacres, fosas clandestinas, mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, calcinamiento, tortura, asesinato de niños y adolescentes, asesinato de mujeres con crueldad extrema, de periodistas, de defensores de derechos humanos, entre otros.

Pues bien, de acuerdo con el seguimiento de notas periodísticas sobre atrocidades en el informe de 2023, Chihuahua ocupó el tercer lugar nacional con 490 casos, sólo detrás de Guanajuato, con 514 casos y Baja California, con 510 casos. En nuestro estado destacaron 26 masacres, 20 asesinatos de niñas, niños y adolescentes y 30 casos de violación agravada. Chihuahua ocupó el cuarto lugar en número de víctimas con 654. ( INFORME-ATROCIDADES-2023.pdf (causaencomun.org.mx) En cambio, en 2022, Chihuahua ocupó el noveno lugar nacional con 288 atrocidades con un total de 456 víctimas. INFORME-ANUAL-DE-ATROCIDADES-2022_VF.pdf (causaencomun.org.mx) O sea que de un año a otro Chihuahua aumentó en un 70% las atrocidades y subió del noveno al tercer lugar nacional en este terrible rubro.

Los resultados que nos muestran estas fuentes dejan bien claro que las acciones de gobierno de Chihuahua para disminuir la violencia no dan resultados por más que así rece la propaganda del segundo informe del gobierno: más delitos de alto impacto, más atrocidades y mucho más dinero invertido en las dependencias y en la Plataforma Centinela.

Si se pudiera llamar estrategia a lo que hace el gobierno ante la inseguridad ésta tendría dos componentes únicos: gastar y culpar. Derrochar grandes cantidades de dinero en un dispositivo carísimo que no brinda resultados y culpar, batear la responsabilidad al gobierno federal.

Critican a AMLO por su estrategia: “Abrazos, no balazos”, pero resulta que la de ellos es mucho más cara e ineficaz: “Billetazos, no balazos”. Que no traten de pendejear a la ciudadanía.