La zahurda de los poderes en Chihuahua

Aclaro que soy animalista, así que pido perdón por la metáfora.

Lo que ha sucedido en los meses recientes en la cúpula de los poderes, nos demuestra que en Chihuahua hay sumisión de unos a otros, y que al legislativo, ejecutivo y judicial los unen los vasos comunicantes del negocio, del favoritismo, del patrimonialismo y la incompetencia.

Se ha criticado mucho el proceso para elegir a los titulares de varias magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. En varias de las entrevistas públicas que diputadas y diputados hicieron a las personas candidatas a las magistraturas parecía que estaban sustentando su examen profesional para obtener la licenciatura en derecho y que apenas lo pasarían …de panzazo. Palabras más, palabras menos, a alguien le observó un diputado morenista que estaba concursando para ese alto cargo y no para obtener una beca para resanar los agujeros de su saber y práctica forenses.

Con asuntos como este, la mayoría prianista del poder legislativo está rebajando enormemente la calidad y el nivel del poder judicial, todo para complacer al ejecutivo del estado. Impusieron a sangre y fuego una reforma judicial de conveniencia, impugnada por la bancada de MORENA ante la Suprema Corte y completarían su burla a la ley si no fuera por los amparos interpuestos por dos juezas y otras personas juristas que han logrado detener el vergonzoso proceso.

Tan complaciente ha sido el proceso con los favores políticos que debe el Ejecutivo y tan grosero, que un grupo de diez asociaciones nacionales, entre ellas México Evalúa el Instituto de Justicia Procesal Penal y Justicia Pro Persona, publicaron un desplegado señalando que el proceso en curso “parece buscar la captura política de las personas magistradas” y solicitan a las diputados de Chihuahua reponer el proceso para que se realice de manera transparente y objetiva.

Para más revolcarse en el cieno durante el proceso de selección de las tres nuevas consejerías del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (ICHITAIP) el prianismo y su apéndice naranja se opusieron totalmente a la solicitud expresa del coordinador de Morena de publicar las calificaciones obtenidas por los aspirantes para cumplir con el principio de máxima publicidad.

De nuevo se revolcaron en el proceso de discusión y votación del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, Por segundo año consecutivo el ejecutivo gastó más del 10 por ciento del presupuesto autorizado, hecho que contraviene la ley. Y no se trata de un inocente sobregiro, sino de un gasto que supera los 8 mil millones de pesos, mismos que se han manejado con total discrecionalidad y sin rendición de cuentas. Uno de los casos más indignantes es el del presupuesto destinado a los pueblos indígenas: el gobierno del estado no rinde cuenta de los mil 645 millones de pesos que en 2022 y 2023 etiquetó para “Personas de Pueblos Indígenas”, pues la secretaría correspondiente sólo ejerció un 7.5% de esa cantidad en 2022 y la de Servicios Educativos que se supone ejerció el 92% niega haber ejercido el recurso etiquetado ni se demuestra cómo se benefició a los pueblos originarios, en donde ya se han reportado 16 niños y niñas fallecidos por desnutrición.

Además, el presupuesto asigna mil millones de pesos más en compensaciones a funcionarios, cantidad que fácilmente alcanzaría para prevenir la muerte por desnutrición de más de 100 mil niños con un programa de atención personalizada hasta en los lugares más remotos de la Sierra

Más todavía: a la vez que el presupuesto anual se aumenta a 100 mil millones de pesos, con un endeudamiento de 52 mil millones, seguramente recomendado por Ernesto Cordero que para esto ha cobrado más de 30 millones de pesos, se disminuyen el gasto y la inversión en partidas tan importantes como salud y apoyos sociales y se incrementan desde un 45 hasta un 500 por ciento las partidas de telefonía celular, viáticos, pasajes aéreos. Una comparación que ilustra: la gobernadora Campos ha realizado ocho viajes al extranjero (que se sepa) durante poco más de dos años, pero la inversión extranjera en Chihuahua cayó en un 14% de enero a septiembre de este año: en ese mismo lapso, el presidente López Obrador sólo realizó cuatro viajes al extranjero y en cambio la inversión extranjera directa en el país se incrementó en un 30% en el mismo período.

Así de pestilente está la zahurda. Pero con los 750 millones que Palacio dará a los medios de comunicación, no hay peste que no se perfume ni chiquero que no se convierta en mansión.