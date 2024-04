“Qué manera de legislar…”

Esta semana ocurrió algo lamentable en nuestra Cámara de Diputados, gracias a la mayoría de MORENA y aliados quienes, a casi el término de la legislatura, aún no conocen que existen procesos que se deben respetar dentro del quehacer legislativo, ¿qué han hecho entonces durante casi tres años desde que tomaron el cargo de diputadas y diputados federales?, no han aprendido nada o no han querido aprender, mejor dicho.

La actual LXV legislatura del Congreso de la Unión lleva casi tres años siendo únicamente la oficialía de partes común del señor presidente, y ni en la recta final de este periodo legislativo las bancadas de la mayoría han querido hacer el trabajo para el que el pueblo de México los contrató. Resulta indignante la manera de quererle ver la cara a sus votantes, faltando al proceso legislativo de una manera que hasta describirlo me da vergüenza.

Referente a la iniciativa que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, presentaron un documento con más de una docena de cambios que no fueron aprobados por la comisión dictaminadora, tramposamente subieron a discusión un documento hecho a modo pero a modo de perjudicar a las y los trabajadores de este país en el que se planteaba la posibilidad de no sólo quitarle el dinero que han ahorrado durante toda su vida aquellos trabajadores que ya no se encuentran en activo, es decir, que ya no tienen una relación laboral sino que también aquellos que sí la tienen y que siguen día a día laborando para poder meterle dinerito a sus cuentas de ahorro para el retiro.

Este dinero lo pretenden trasladar a ese fondo, el cual no tiene reglas de operación así que nadie sabe cómo se va a manejar, lamentable que le quiten el dinero que con mucho esfuerzo han juntado las personas trabajadoras en sus AFORES solo porque a este gobierno se le ocurrió, dejándolos sin manera de defenderse o de reclamar porque eso no se estableció en dicha iniciativa.

Según el gobierno federal los fideicomisos creados por la administración pública resultaban figuras que supuestamente se prestaban a la corrupción por lo que el titular del ejecutivo les ordenó a sus lacayos del Congreso eliminarlos, pero curiosamente ahora manda a crear uno, entonces ya no entiendo, ¿los fideicomisos sirven o no? De este tamaño la incongruencia con la que se ha gobernado durante este sexenio.

Dentro de lo malo, buenas noticias, esta administración de cuarta, ya está por terminar, estamos a pocos meses de tener un gobierno de verdad, el que los mexicanos merecen. La esperanza ya cambió de manos.