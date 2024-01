24 de enero, Día Internacional de la Educación

El Día Internacional de la Educación, celebrado el 24 de enero, destaca la importancia de la educación en todo el mundo. Busca concienciar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación globalmente, promoviendo el acceso equitativo y la calidad educativa para todos. La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible y la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

La educación es fundamental porque proporciona a las personas las habilidades y conocimientos necesarios para comprender el mundo, tomar decisiones informadas y contribuir al desarrollo personal y social. Además de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, la educación es clave para superar desafíos, reducir la desigualdad y promover el progreso económico.

El rezago educativo en el mundo es un desafío que varía entre diferentes regiones y países. Las causas pueden incluir la falta de acceso a la educación, pobreza, conflictos armados, discriminación de género y barreras culturales. Este rezago puede manifestarse en altas tasas de analfabetismo, desigualdades educativas y limitadas oportunidades para el desarrollo personal y económico.

Organismos internacionales, como la UNESCO, monitorean y analizan el rezago educativo global, implementando iniciativas para abordar estos problemas. La colaboración a nivel mundial es esencial para superar los obstáculos y garantizar que la educación sea accesible para todos, contribuyendo así a la equidad social.

En México, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política, “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. No obstante, el rezago educativo en nuestro país ha sido un desafío histórico, los factores que contribuyen a este rezago incluyen la falta de acceso, la pobreza, las disparidades entre una comunidad y otra, etc.

De acuerdo con cifras del Coneval, el 15.9 por ciento de la población entre 3 y 21 años, no cuenta con educación obligatoria y el 36.6 por ciento de la población mayor a 22 años, no asistió a educación media superior. Aunado a lo anterior y con base en la información publicada por el INEA en el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos para el ejercicio fiscal 2024, a finales de 2022 alrededor de 27.8 millones de personas mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo lo que significa que no saben leer ni escribir o que no han iniciado o concluido su educación primaria y secundaria.

Como podemos observar, la situación de la educación es alarmante y mejorarla implica abordar varios aspectos como inversión de recursos, mejorar la calidad educativa, reducir las brechas de acceso entre zonas urbanas y rurales, la formación continua de docentes, autoridades y el sistema educativo, participación de la comunidad y evaluación y rendición de cuentas. La mejora de la educación es un esfuerzo conjunto que requiere a colaboración entre el gobierno federal, estatal y municipal así como de las instituciones y servidores públicos que toman las decisiones del rumbo de este país, de ahí la importancia de la proclamación del 24 de enero como Día Internacional de la Educación.