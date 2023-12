Unidad en el Frente Amplio por México

La cabeza del proyecto de nación por el Frente Amplio por México, la senadora con licencia por Hidalgo, Xóchitl Gálvez, ha sido clara respecto a los temas que se deben atender con prioridad en el país, “inseguridad y el Sector Salud”, sin duda, de los muchos problemas que enfrentamos como mexicanos, estos dos son los que más laceran a la sociedad, ya que han dejado a lo largo de este sexenio una estela de muerte y desolación por el país.

Nunca habíamos visto como mexicanos, que el Estado de derecho fuera tan vulnerado, vemos cómo el crimen organizado ha desplazado y tomado comunidades enteras, conocemos a diario historias que en verdad nos destrozan el corazón, donde sectores de la sociedad sufren extorsiones, homicidio y secuestros.

Por otro lado, tenemos el tema de salud pública, aún recuerdo cuando el presidente en uno de sus arranques demagógicos, prometió que contaríamos con un servicio de salud público como el de Dinamarca, y lo que realmente ha pasado con la salud de miles de mexicanos en este sexenio es una pesadilla, no hay medicamentos, no hay tratamientos oncológicos, no hay mantenimiento en los hospitales, no se contratan especialistas, entre otras muchas cosas, y cómo no recordar que el Seguro Popular funcionaba, cómo no ver los miles de millones de pesos tirados en el Insabi, y ahora, su última ocurrencia “La súper Farmacia”.

Con todo mi pesar, digo que es una ocurrencia más del inquilino de palacio, esto de la súper farmacia, simple y sencillamente porque no existe una planeación en la compra de los medicamentos, menos de su distribución por el país. Pero, ¿cómo vende estas falacias el presidente?, diciéndole a la ciudadanía lo que tanto anhela, que será un centro de distribución que atenderá las demandas en medicamentos de cualquier zona en el país, en un lapso no mayor a veinticuatro horas. Para empezar estos almacenes estarían en el centro del país, son cuatro meses lo que lleva tener un medicamento en un almacén, muchos de los medicamentos son sobre contrato y cantidad, no hay una logística que asegure en lo absoluto lo que mal informa López Obrador, no hay transporte, no hay rutas, no hay empleados, este personaje cree que de la noche a la mañana repartirá los medicamentos como si fueran refrescos sabor cola.

Tenemos pues que otra vez, los más necesitados pagarán el costo de los caprichos del presidente, miles de mexicanos tendrán carencias en medicamentos, pero hablar de planeación, administración, calidad, oportunidades de mejora, productividad al régimen de la 4T, es como pedirle peras al olmo.