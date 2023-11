El autoritarismo y la irracionalidad, las grandes triunfadoras en el presupuesto de egresos de la federación 2024

Ya es un hecho notorio escuchar decir que lo que indica el Presidente hacía sus Diputados de Morena y aliados es Ley, y hay de aquel que se atreva a cuestionar o intentar modificar una coma de las iniciativas que salen de Palacio Nacional; al mero estilo de los dictadores, López Obrador ordenó se le autorizarán nueve billones de pesos, el presupuesto con más recurso económico en nuestra historia moderna, sin embargo, irónicamente es el que más descuida al campo y al sector salud; increíblemente a pesar del mal manejo de la pandemia, la infame escases de medicamentos y el peregrinar de los derechohabientes de los distintos hospitales por falta de personal y las pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de los hospitales.

Definitivamente la 4T, demuestra como solo en el discurso están con los más necesitados, la bicoca que le dan al Estado de Guerrero a pesar de tener responsabilidad directa en prevención y auxilio por el desastre ocasionado por el huracán Otis, no tiene nombre, por decir lo menos, simplemente y llanamente no dan el recurso necesario para su reconstrucción, dejando en la orfandad gubernamental a miles de guerrerenses que irónicamente apoyaron su proyecto de gobierno, sin embargo, dados estos resultados dudo que su corcholata Sheinbaum tenga el mismo apoyo, en este caso les toco de manera directa a los guerrerenses ver el abandono del gobierno en la desgracia, esta es el verdadero Obradorismo, esta es la esencia de la 4T, pura demagogia.

No podemos dejar de lado a los favoritos del Presidente, cuando de presupuesto se trata, hablo de los que hacen gran parte del guión dentro de sus tediosas mañaneras, claro, son los órganos autónomos, esos que no quiere López Obrador porque simplemente en el totalitarismo no se admite ningún contrapeso, todo debe ser como los Diputados de Morena y aliados, ¡sumisos y obedientes!

Por último tocaré un tema que sin duda nos traerá consecuencias graves a corto y mediano plazo, esto es el endeudamiento irrisorio que viene con el presupuesto 2024, ya se acabaron todos los ahorros, no hay dinero que solvente sus perceptivas de recaudación, no pasará lo que absurdamente pregonan los lacayos del presidente y estaremos pagando muy caro todas las imprudencias fiscales de este régimen.