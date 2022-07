La 4T y su ideología

Por: Rocío Reza

En nuestro país vienen ocurriendo situaciones cada vez más graves, los indicadores en distintos rubros nos colocan en pésimos lugares en el ámbito internacional, ocupamos por ejemplo el lugar número 31 en percepción de corrupción de 180 países, somos uno de los 10 países con mayor impunidad, en competitividad hemos descendido espacios ya vamos en el lugar 18 cuando llegamos a estar en el lugar 12 dentro de las mejores economías del mundo, tenemos el deshonroso 4º lugar de mayor presencia de crimen organizado y el lamentable 1er lugar en explotación sexual infantil, todo esto derivado de grandes rezagos y un acumulado de enormes errores desde un gobierno que prefiere mantener una política clientelar que enfocar políticas públicas que impulsen el bienestar y desarrollo de una nación.

La situación que nos estrujó a todos en días pasados con la dolorosa pérdida de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos, Joaquín Mora, y el guía de turistas Pedro Palma nos dibujó de cuerpo entero ante la comunidad internacional sobre el incremento desmedido de la violencia donde ya no hay respeto ni por personas que dan su vida por el amor y servicio a comunidades indígenas, nos revienta en la cara a todos los que ocupamos cargos públicos una situación que desalienta a la población entera.

No podemos andar aventando la pelota entre unos y otros, la sociedad se encuentra en medio y debemos hacer una valoración de fondo, sin embargo es el gobierno federal quien debe dar el primer gran paso, para que estados y municipios de forma coordinada pongan entre todos un alto a la violencia, y cómo hacerlo si nuestro actual gobierno está ocupado en lograr una transformación en la parte ideológica, cuando lo que ocurre no tiene que ver con ideologías, la sociedad se nos está yendo de las manos y no podemos quedarnos como si no pasara nada.

Por si fuera poco, dentro de todo el desorden en los distintos rubros, la SEP (Secretaría de Educación Pública) ha anunciado que van a cambiar el modelo educativo, porque dice el presidente que el contenido de los libros de texto en educación primaria tiene contenido “neoliberal”, que ahora ya no habrá grados escolares serán fases, que no habrá evaluación para los niños y niñas, que no es necesario, cuando sabemos que el verdadero fondo es introducir una ideología para lograr el objetivo de su Cuarta Transformación, si los padres de familia, maestros, alumnos, sociedad en general no ponemos un alto, el día de mañana será muy tarde, ya basta de tanta indolencia, de tanta polarización, desinformación, engaños y mentiras, lo que más cala en estos momentos es la falta de una opción de futuro para nuestros niños, niñas y jóvenes.

Los grandes problemas de nuestro país que acumulan enojo, desencanto, que desincentivan la participación son el caldo de cultivo para continuar con su perversa ideología, no podemos permitir que esto abrace a nuestra niñez, si no somos capaces de defenderles entonces ya no tendremos un futuro por venir.

Rocío Reza Gallegos

Diputada federal PAN

