La crisis de la crisis

A veces creemos que ya lo hemos visto todo y pensamos que la política mexicana no puede caer en una crisis más profunda, pero la vida no deja de sorprendernos. Este fin de semana fue un nuevo capítulo para el libro de anécdotas extrañas para lograr llegar al poder.

Nuevo León protagonizó un show que no se había dado antes o, al menos, no hay un registro tan potente como este que se dio al otorgarle licencia al gobernador Samuel García, pero a la vez, tratar de imponer un gobernador interino de la oposición. En otras palabras, dejarlo ir pero quitarle a Movimiento Ciudadano la gubernatura por 6 meses, aunque la ciudadanía no decidió eso en las elecciones anteriores.

Esto no había sucedido nunca y fue una clara muestra de la crisis que existe en la política en este momento. Digo la palabra crisis porque cuando se recurre a acciones extraordinarias como esta, donde existía un pacto no escrito de civilidad para que los políticos pudieran chapulinear sin problema y se incumple, es porque algo no anda bien.

La irrupción de Samuel García en la campaña presidencial puso muchos focos de alerta en el lado de la oposición debido a que empezó a crecer en intención de votos, nunca para ganar, pero sí para robarle el electorado a Xóchitl, sobretodo el que no está convencido de esa alianza, pero que no tiene otra opción. Ante esta situación, PAN y PRI decidieron meterle el pie al tercer competidor para dejarlo fuera de la carrera presidencial y así tratar de volver esos votos a su lado, pero esto no es una fórmula matemática. En el mundo político, la gente se mueve por pasiones.

Yo quisiera pensar que en el Frente Amplio por México están analizando a fondo la situación en su "war room". Se preguntarán sobre el atractivo de Samuel, un joven de 35 años que logró inquietar a una alianza conformada por dos de los partidos más grandes y antiguos de México. ¿Cuál es el secreto de su conexión con los jóvenes? ¿Cómo logró captar la atención de un electorado que no se siente representado por otras opciones políticas? Estas preguntas son cruciales para entender la dinámica política actual y quizás encontrar soluciones que permitan al frente recuperar el terreno perdido. En medio de este caos, la ausencia de liderazgos jóvenes en el frente también se convierte en un tema a reflexionar y actuar.

Lo feo es que tal vez yo me esté equivocando y solo se estén pensando estrategias legales o políticas para frenar adversarios en lugar de generar más atractivos para los votantes. He aquí la crisis de la crisis.

Movimiento Ciudadano, que parecía ser el futuro de la política mexicana, ahora se encuentra en un momento crucial que puede hacer que se genere una nueva candidatura exitosa o empiece a temblar por la posibilidad de no lograr su registro en el 2024. Los creativos de MC son muy buenos, el problema es que ya no tienen el suficiente tiempo para crear un personaje, presentarlo y hacer pensar a la población que tiene posibilidades de ganar.