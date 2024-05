San Seacabó 

No hay fecha que no llegue y lo que veíamos lejanísimo ha llegado a su fin. Se terminaron las campañas políticas y pasaron sin pena ni gloria. Me gustaría decir que la moneda está en el aire, pero ni eso. Las cosas están más definidas que una televisión 4K. Esto ya no sólo le quitó emoción a las campañas, sino a la propia elección. Las personas definieron su voto en el mismo sentido que tenían pensado al iniciar la competencia.

Morena hizo lo que le tocaba, no arriesgar nada. Utilizaron la misma narrativa que se ha venido diciendo durante este sexenio, le apostaron a una continuidad del proyecto de Andrés Manuel, decidieron no voltear a ver a la oposición y no arriesgarse a cometer ningún error. No tenían necesidad de hacer nada de lo anterior.

Del lado de Movimiento Ciudadano, el plan se les cayó desde un inicio con Samuel García, quien hubiera podido quedar en segundo lugar e incluso darle un susto a Morena. Pero el PRIAN no dejó que eso sucediera y tuvieron que sacar un plan B, que aunque Maynez creció un poco en la intención de voto, con la tragedia sucedida en su cierre de campaña en San Pedro, Nuevo León; todo se les cayó en pedazos.

Del lado de la oposición, fueron muchas las diferentes voces, muchos los asesores, muchas las ideologías, etc; que al final no lograron amalgamar un movimiento que claramente no levantó y que todos lo saben, pero nadie quiere perder las esperanzas. No se les olvide, los culpables son Alito Moreno y Marko Cortés, los cuales obviamente ganarán porque tendrán su lugar en el Senado por seis años, pero destruyeron sus partidos y la esperanza de mucha gente.

Un fenómeno que va a sorprender es el voto cruzado. Se van a acordar de mí. Mucha gente votará por varios partidos dependiendo del puesto a elegir. Esto refleja un nivel de politización mayor de la sociedad que ahora sabe que eso se puede hacer y que decidirá mandar mensajes al sistema político a través de su voto cruzado.

Mi pronóstico es que Claudia Sheinbaum ganará por entre 9 y 11 puntos. Los congresos se quedan más o menos igual, sin que Morena obtenga la mayoría calificada. En lo local, las cosas se cuecen aparte, Marco Bonilla va a arrasar. Lo merece. Es muy posible que rompa el récord de votación y eso le ayude a las diputaciones locales a ganar sus distritos. Pero el panorama a nivel estatal es diferente. Es muy probable que Morena se lleve las dos senadurías, aunque con una elección cerrada. La duda sería si el PAN logra continuar con la mayoría en el Congreso del Estado o Morena logra elevar su número de diputaciones y hacer una legislatura más complicada para el gobierno estatal. Lo cual representaría una gran pérdida para el PAN estatal. Esa elección sí está reñida.

Estamos ya a escasas horas de que todo termine. Esperemos una jornada en paz y que nadie impugne por impugnar, porque eso sólo hace que la gente se decepcione aún más de la democracia. Esperemos un nivel alto de votación, aunque tampoco existe la motivación para lograr eso. Vivamos esta fiesta democrática y votemos por lo que nuestro corazón nos dicte y no por las conveniencias particulares. Hagamos que viva nuestro México bonito.





Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Empresario.

aminanchondo@gmail.com