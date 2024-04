¿Queremos contrapesos? 

El debate político está sobre la mesa en el país. Las discusiones en las reuniones familiares ya son mejores que el propio debate presidencial que vimos la semana pasada, el cual dejó mucho que desear.

Uno de los argumentos que más he escuchado es sobre la importancia de mantener el Congreso de la Unión con mayoría de la oposición para poder frenar las ocurrencias presidenciales. La teoría es excelente y es una de las funciones que debe tener la división de poderes. ¿Pero realmente queremos eso?

Las mayorías legislativas siempre han existido. Fue hasta los años 2000 cuando empezamos a tener contrapesos en los congresos. Pero también hasta esas fechas pudimos vivir una democracia real. Un congreso opositor tendría mucha más supervisión sobre el ejecutivo, lo haría rendir más cuentas y eso haría más lenta cualquier acción que quisieran tomar. Un congreso con amigos del partido haría avanzar más rápido un gobierno en cualquier dirección pero sin transparencia ni rendición de cuentas. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras.

Hoy se ve a la oposición enfocada en lograr mantener los números de legisladores actuales para poder frenar mayorías calificadas. Esto ante la muy probable derrota de Xóchitl. Yo creo que esto es importante porque a ningún partido se le debe dar un cheque en blanco.

¿Pero qué pasa con los congresos locales? ¿También queremos oposición aquí? Este tipo de narrativas funcionan cuando se es congruente con la visión que se predica. El problema es que esa no es la realidad. La gente que dice eso solo quiere que gane el PAN y no el contrapeso. Si ese fuera el objetivo, entonces se pediría el voto por los diputados locales de Morena o MC, ya que en Chihuahua gobierna el PAN.

Otro punto es que piden el voto por los candidatos al Senado y diputados de sus respectivos partidos para lograr frenar la corrupción del gobierno actual. Pero luego ves quiénes son esos guerreros que van a combatir la corrupción y son: Marko Cortés, Manlio Fabio Beltrones, Alito Moreno, etc. El chiste se cuenta solo.

No hay congruencia y la falta de este valor es lo que no deja despegar al frente opositor. Antes era más sencillo engañar a las personas porque los canales para informarse eran muy pocos. Pero ahora, en la era de los memes y los medios digitales, es muy sencillo contrastar para exhibir incongruencias o mentiras.

Este país necesita contrapesos sólidos, con convicción y causas legítimas. Personajes opositores sólidos que se fajen cuando sea necesario para ponerse de frente al presidente. Pero lograr esto tomará varios años, esta elección la ganará Morena no porque se lo merezca, sino porque del otro lado no hay congruencia en ninguno de sus actos. Yo espero que el gobierno federal no tenga mayoría calificada en el congreso para que se puedan dar debates y se rindan cuentas en ambas cámaras. Al igual que debe suceder en los congresos locales para que las y los gobernadores también tengan su oposición y rindan cuentas mejor. ¿Tú cómo piensas votar? ¿Todo por un partido o te interesan los contrapesos?