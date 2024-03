Primeras impresiones

Han comenzado las campañas y, aunque parecía que ya llevábamos meses en ellas, ahora sí son legales, y podremos recibir propuestas por parte de las personas candidatas a algún puesto de elección popular federal.

Personalmente, estaba ansioso por que empezaran para poder analizar las propuestas que presentarían y, sobre todo, la fuerza con la que iniciarían.

Sinceramente, me gustaron los spots y la mercadotecnia de la campaña de Xóchitl; sin embargo, creo que perdió una gran oportunidad al presentar sus primeras propuestas de campaña.

El primer discurso siempre marca la pauta de lo que vendrá, y al equipo de Xóchitl se le ocurrió tratar de emular a Nayib Bukele (de quien ya había escrito columnas específicas) proponiendo construir una mega cárcel de máxima seguridad en el país. Esa fue su propuesta. No habló de mejorar la eficiencia en las fiscalías o de la relación con el Poder Judicial; simplemente se limitó a decir que construiría una nueva cárcel. Todos los chihuahuenses sabemos que el penal federal que está en la entrada a Ciudad Juárez está abandonado y es de máxima seguridad. Ahí estuvo el Chapo antes de ser extraditado. Como este, hay muchos penales federales subutilizados. Es un gran error intentar copiar la estrategia de un país que apenas alcanza los 6 millones de habitantes.

Lo que sí hizo muy bien fue firmar el compromiso de mantener los programas sociales y duplicar sus montos. El PAN y sus militantes pasaron todo el sexenio criticando los programas sociales, y ahora resulta que su candidata los mantendrá y, no solo eso, prometió duplicar la cantidad de recursos asignados a ellos. ¿Qué opinarán todos aquellos que criticaban el programa de “ninis”? Creo que es una decisión muy sensata y correcta de Xóchitl. Más vale arrepentirse tarde que nunca.

De Claudia vimos lo típico: un evento muy concurrido con acarreo, pero que llenó el zócalo y más. Eso no es fácil, aún con el traslado de personas. Lo que realmente me gustó fue que presentó desde el primer momento el documento completo de su plan de gobierno, que incluye 100 propuestas bastante interesantes. Una que me impactó fue la de poner en órbita un nuevo satélite mexicano. Hasta la fecha, solo tenemos dos satélites, y ahora se propone un tercero para mejorar las comunicaciones del país. Lo sorprendente es que teníamos la percepción de que Morena miraba hacia el pasado, y ahora resulta que son ellos quienes proponen algo más futurista. Estaremos atentos a ver cómo reacciona la oposición ante esta propuesta.

De MC, solo decepciones. Después del fracaso de Samuel García, no lograron remontar ni un poco. Esa pérdida política podría costarles incluso el registro. Se esperaba algo más espectacular de arranque o algo muy diferente, y, por lo poco que hemos visto, no parece haber nada distinto.

Veremos cómo evolucionan las campañas. Pero, por ahora, me atrevería a decir que las cosas no cambiarán mucho durante estos noventa días. Por lo tanto, el resultado electoral parece más que previsible. Esperemos una evolución positiva en el nivel de propuestas, debates y publicidad.