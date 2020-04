La Especulación Popular

“Ante tanta novedad, que no se puede explicar…busca el pueblo especular; y al rumor sacar verdad”.

Ante una realidad insondable, se vale especular; por supuesto especular en derredor de datos sí comprobados o ampliamente conocidos, y como yo también soy pueblo, me permito especular.

Y ante el fenómeno del Covid19, vale la pena mencionar: Julián Assange creador de Wikieleaks, organismo dedicado a la investigación y difusión de información clasificada y secreta de las potencias mundiales, publicó información del hacker Edward Snowden, asunto que les ganaría una persecución draconiana por parte de los evidenciados. Una en específico, hablaba de que la CIA, estadounidense, la GRU rusa y la MSS china, se espiaban, hackeaban y lesionaban mutuamente en una continua y permanente “guerra fría”. Hace unos días apareció un brote de Covid19 en la ciudad de Wuhan en China, curiosamente donde existe un laboratorio de armas biológicas; iniciando una epidemia que se convertiría en pandemia nacional; brote que lograron controlar los chinos no sin grandes daños, e inclusive ayudar a otros países que fueron contaminados –el Covid19 fue un virus patentado en USA hace algunos años-. Casi al tiempo de declinar la pandemia en China,, inició en USA, en la cd. de Nueva York, los Ángeles, Washington y otras; perjudicando también grandemente a Italia, España y otros países. ¿Contaminaría E.U., el virus a China intentando romper su economía y estatus comercial? No lo sabemos. ¿Respondería China contaminando Nueva York y otros estados de la Unión Americana? No podríamos probarlo. ¿Contaminaría E.U., a Italia por su compromiso comercial con China y Rusia? Otro enigma. ¿Elucubraciones?...quizá. Sin embargo hace unos días llegó al celular de mi mujer un reportaje español con imágenes que publica el “medio digital Snakedos” y que refiere: “Mientras la psicosis del virus nos ocupa, el 10 de marzo del presente, USA, y la OTAN, iniciaron un ejercicio militar que se denomina “Air up defender 20”, y que consiste en reunir tropas y armas en siete países europeos –no menciona cuáles- y para ello han llegado ya 20,000 soldados estadounidenses a Europa, 1000 más están por llegar y 7000 soldados europeos se les sumarán, para constituir una fuerza de 37,000 elementos contando los 9,000 soldados de USA que con anterioridad allá estaban; a más de 14,000 medios militares –vehículos, helicópteros, aviones, etc.- Desplazamiento que los medios tradicionales no informan; y en el cual, los soldados son inmunes al virus (?) . ¿Tienen la vacuna contra el virus; por qué lo hacen en zonas cercanas a Rusia y China; por qué no habla nadie del asunto? Son maniobras sin sentido con un propósito desconocido, que mantiene en alerta militar a Rusia y a China. Estos dos países han sido desde hace mucho obstáculos comerciales de USA, porque reducen con mucho el monopolio del dólar en el mercado mundial, con pérdida del poder económico y geopolítico de Estados Unidos. Ante todo esto, parece que se avecina una ruptura geopolítica mundial. ¿Serán solo “fake news”, o se nos avecina una conflagración mundial?

Por todo esto, sentimos que hay algo raro en el ambiente; algo “grande” se está cocinando; ¿o serán ideas trasnochadas de éste comunicador?, ojalá que así sea, porque de ser realidad nos estaríamos enfrentando a un viacrucis mundial, donde nosotros los latinoamericanos, podríamos llevar la peor parte. Creo que desde la crisis Rusia-Cuba-USA, no habíamos estado tan al límite de la guerra. Mientras, vayan preparando ustedes sus piedras y sus resorteras, para combatir a cualquier enemigo nuclear.