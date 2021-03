La importancia del voto con conciencia política

Por: Samuel Almuina Orozco

Durante las elecciones el 2018 únicamente alrededor del 63.34 %de la población capaz de votar participó en las elecciones. El otro 36.86% que se abstuvo de ejercer su derecho al voto dejó al porcentaje restante decidir el curso de un país.

En México existe la creencia de que todos los partidos y candidatos son iguales, que no existen opciones reales a la hora de votar y que el sistema político actual no funciona, y además que no existe una auténtica democracia.

Si lo pensamos bien, y en base a las estadísticas, es fácil distinguir que es la misma abstención del voto la que está encausando el resultado de nuestras elecciones. Los partidos políticos cuentan con una sólida base de simpatizantes, compran votos, etc. Y más allá de buscar tu voto, les conviene que te abstengas. Si no vas a votar habrá una boleta en blanco que ellos si podrán llenar. Tu abstención representa tu conformidad con el sistema actual.

La creencia generalizada de que todos los políticos y partidos son lo mismo nos ha llevado a una actitud indiferente ante una de nuestras obligaciones más importantes como ciudadanos. Aquí es donde se vuelve sumamente importante desarrollar la conciencia política, analizar a profundidad a los candidatos, sus propuestas, posturas e ideales y hacer uso de los sistemas de contrapeso que nuestra constitución nos proporciona para evitar hegemonías de poder dentro de nuestro sistema político.

Parte de nuestro derecho a ejercer nuestro voto libre, personal, directo y secreto es también ejercerlo con conciencia y criterio, más que como simpatizante de un partido, como mexicano.

Si no crees que unas elecciones produzcan un cambio real, sólo basta con mirar las últimas elecciones de EUA. El impacto de esas elecciones es de alcance global.

Todos y cada uno de nuestros votos es vital para determinar el futuro de México, ¿se lo dejaremos a la suerte o haremos nuestra parte y tomaremos las riendas de nuestro país?