Los Olvidados y Apáticos

El consejero del Instituto Estatal Electoral Ricardo Zenteno, hacia un interesante análisis acerca de la cantidad de representación que tienen los jóvenes en estas candidaturas en el estado de Chihuahua, básicamente lo que el representante electoral informó, es que como a los partidos no se les exigió una cláusula donde tuvieran que cumplir con cierto número de candidaturas que representaran a las juventudes, pues no se logró el 27% que representan en la población a los que denominamos “jóvenes”.

En resumidas cuentas, el funcionario da a conocer que de la última elección a esta que estamos viviendo-sufriendo-tolerando-aguantando los jóvenes de Chihuahua han disminuido casi un 11% en su participación.

Pero ¿cuál será el problema? Si es que se puede considerar un problema, o más bien plantearlo como ¿Cuáles son los motivos por los cuales las juventudes no están interesadas en participar?, Ricardo mencionaba que una probable situación sea que nosotros, los “grandes o viejos”, o mayores de 29 años, no estamos invitándolos a participar en la forma que ellos quieren participar, tal vez esa sea una razón, pero realmente si Ud tiene jóvenes cerca, se les percibe cierta apatía a muchos temas de la vida actual.

Desafortunadamente desde mi ventana, veo a jóvenes que les importa estar viendo el tik-tok, están solo escuchando a los que publican en redes sociales, y se dejan fascinar por la música de los corridos tumbados, puedo estar mal, pero probablemente los cuarenta mil que entraron a escuchar a los prófugos, que claramente no solo fueron jóvenes, pero si en su mayoría, puedan no dejarme mentir.

El mundo de ahora, en mí percepción aclaro, exige mayores retos, los recursos naturales como el agua, cada vez son más escasos, el cambio climático, las drogas, la violencia, la falta de oportunidades, considero vuelve el panorama para ellos un poco más caótico que años atrás.

Algunos opinadores dicen que como no les alcanza a los jóvenes para poder comprar una casa, pues se compran un café caro y se dedican a presumirlo en redes sociales, puede ser que sea verdad, pero me parece un poco mezquina esa descripción.

El mundo está tomado por los viejos, ciertamente siempre se ha dicho que los viejos pueden ser más sabios, pero creo que tengo mis grandes dudas, ahora bien, no siempre la juventud representa buenas decisiones, lo vimos con Samuel, creo que quedó claro, es pues, que no sé si sea que el panorama mundial particularmente se está conformando más complicado que dos décadas atrás, o que si estamos conviviendo con una nueva generación que tomará decisiones cuando ya no sea joven, pero entonces, ¿pensará y actuará como los viejos de ahora? O ¿tendrán un poco más de visión y sensibilidad para arreglar los problemas comunes que enfrentarán?

La verdad no lo sé, de alguna forma las cosas se van resolviendo, pero ciertamente hay problemas que, si requieren sobre todo la participación de los nuevos humanos, ya que ellos tienen otra visión de las cosas y tal vez esa visión si traiga soluciones positivas a los desastres que los viejos han dejado en su paso, pero ciertamente si no les importa, ¿entonces?

Saludos. AECH.