Marca “Chihuahua Capital”, hacemos realidad el sueño chihuahuense

Por: Jorge Cruz Camberos

En algún momento de nuestras vidas, los chihuahuenses hemos soñado con tener un municipio con más presencia, en el que nuestra identidad sea uno de los principales motores para generar mejores oportunidades de vida y, por qué no, de negocio también.

Pues retomando esa idea, hoy les hablaré de lo que en Coder estamos haciendo para fortalecer el orgullo de pertenecer al municipio que consideramos tiene a la gente más valiente y leal de todo el norte.

La campaña promocional “Chihuahua Capital” nace de una premisa que en lo personal considero muy relevante: no se puede defender lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Esta propuesta busca generar y consolidar al paso de los años un real sentido de identidad y pertenencia y enraizar el orgullo de lo que hacemos día a día en lo que nosotros denominamos “La Capital del Norte”.

Y antes de avanzar más, tengo que puntualizar algo: aunque trabajamos muy de la mano con las autoridades estatales y tenemos una relación muy importante con miras a engrandecer nuestro municipio, necesitamos diferenciar a Chihuahua capital de Chihuahua estado.

Para poder trascender como un municipio ejemplar, de avanzada, necesitamos nuestra marca propia, que tenga un efecto sombrilla que dé a conocer todo lo que estamos haciendo como chihuahuenses, me refiero a productos, turismo, empresas, talento humano y organizaciones, entre muchos más.

Si retornamos un poco a nuestros orígenes, necesitamos pensar en que, sumando voluntades, podemos mejorar en gran medida la calidad de vida de nuestros hijos y la de sus hijos, en comparación con la que nuestros padres nos dieron.

Claro que como ciudadanos de nuestro Chihuahua soñamos, y soñamos en grande, pero les puedo decir algo con mucha claridad, estamos en el momento perfecto para pasar de soñar a una realidad próspera, y lo podemos hacer en un tiempo no muy lejano.

Para lograrlo, es preciso sumarnos todos, empresas comprometiéndose más con su comunidad y con sus colaboradores, generando más y mejores empleos. Ciudadanos siendo en su máxima expresión ciudadanos, pagando sus prediales e involucrándose en el día a día de nuestra ciudad; y finalmente, gobiernos siendo transparentes y cumpliendo su deber y compromisos de campaña.





Nuestra promoción está en marcha, pero solos no podemos, por ello te invitamos a ti chihuahuense, a que conozcas nuestra marca, para que cuando lo hagas uses el logotipo en tu auto, en tu negocio, en tus redes sociales, en tus productos, pues es una forma de refrendar el compromiso que tenemos como comunidad para progresar y acercarnos cada día más a ese Chihuahua que todos queremos.





No me quiero despedir, sin comentarles que a “Chihuahua Capital” ya se sumaron organismos empresariales como Coparmex Chihuahua, Index, el Consejo Coordinador Empresarial y muchas instancias más, que adoptarán la marca de diferentes maneras para que quienes vengan de fuera vean en todas partes y sepan que somos una sociedad unida, y que estamos apostándole a proyectos benéficos para todos los sectores. Nos vemos pronto.





Maestro en Administración Deportiva. Expresidente de Coparmex Chihuahua