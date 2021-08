Mexicanos al grito de ¡ya basta!

El presidente se ha empeñado en gobernar un país como el nuestro desde las ocurrencias de las mañaneras, un país que tiene una diversidad compleja, que ha avanzado gracias al esfuerzo de cada persona, regiones que tienen realidades distintas.

Este país que tanto ha tolerado errores de diseño de políticas públicas que generen desarrollo y bienestar, hoy ni siquiera hay un modelo de planeación que logre articular soluciones a los graves problemas que aquejan a la población, y seguimos en un México sin rumbo, la mayor demagogia está plasmada en el remedo de Plan Nacional de Desarrollo que lo dictara el presidente a su más leal colaborador, unos párrafos con intenciones, sin indicadores, sin metas, sin objetivos, sólo con un pensamiento demagógico, todos los días nos preguntamos ¿por qué vamos como vamos? Pues porque el barco va sin rumbo fijo, no hay plan, no hay estrategia, no hay políticas públicas ni siquiera en lo que el presidente hizo énfasis que es el combate a la pobreza, 10 millones de personas en condición de pobreza más que en 2018; ¿cifras? Muchas, en temas de economía, salud, violencia y corrupción.

Si faltara poco para ponerle cereza al pastel, se le ocurre una consulta pública para llevar ante la justicia a los expresidentes. Nosotros fuimos muy claros, si hay actos de corrupción en el pasado, que se castiguen y punto, la ley no se consulta, se aplica, se despilfarró un recurso público que bien pudo ser utilizado en diversas causas justas en donde ha sido totalmente indolente y omiso el actual gobierno federal, como por ejemplo medicamentos y tratamientos para el cáncer de niños, niñas y mujeres. Más de 500 millones de pesos tirados a la basura en un país que adolece de tantas cosas.

La participación ciudadana ha sido el talón de Aquiles para que logremos avanzar en temas diversos, y se malgasta el esfuerzo y recursos en una consulta innecesaria, los mecanismos para incentivarla deben perfeccionarse, pero deben utilizarse estrictamente para el bien común, no como un mecanismo de control social.

Los mexicanos estamos al grito de ¡ya basta señor presidente!, basta ya de tanta ocurrencia, basta de dividir a la población, basta de demagogias, basta de hacer un circo de varias pistas como distractores como si no supiéramos cuál es su propósito real.

Empecemos por reconocer que los ciudadanos pueden estar dolidos por errores del pasado, pero hoy se encuentran con una frustración y ante las ocurrencias y tropelías diarias del presidente.

