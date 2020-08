Pregunta difícil: ¿Alguien sabe donde quedó la mafia en el poder?

Tweet Victor Toledo, Srio. De SEMARNAT 3 de Mayo 2019





El titular de la Secretaria de Recursos Naturales, SEMARNAT , Víctor Toledo, se describe en su cuenta de twitter como un ecólogo, poeta y ensayista, en el 2015, la Editorial Grijalbo publicó de su autoría: El Ecocidio en México, diversos tweets publicados por El Universal lo retratan como un agudo crítico de la 4T: el título de este artículo es uno de sus tweets, se lo tomé prestado.

En otros mensajes, Toledo dice: “un gobierno de bien, no puede volverse rehén de los burócratas de hacienda”, 22 de Mayo del 2019. Podemos agregar que de ningún burócrata, de ninguna secretaria, pero es bien sabido el poder que tiene hacienda en todas las secretarias.

Sobre Venezuela señala Toledo, que “Estados Unidos desplegó una campaña, imitando la propaganda nazi para inventar una visión falsa de Venezuela.” 10 de Febrero 2019.

En defensa de libertad de expresión, el 13 de Abril del 2019 con respecto a las “malas críticas” a Jorge Ramos, Toledo dice: “estimado padre Solalinde, ni AMLO es Cristo ni Jorge Ramos es Judas. Estamos en una democracia y si la izquierda mexicana no se da cuenta, terminará como las otras.” 13 de Abril 2019.

“Las críticas honestas a AMLO y su gobierno son necesarias”, 17 de febrero 2019.

Hace unos meses, uno de los coordinadores de la pre campaña de uno de los pre candidatos a gobernador del estado de Chihuahua, me invitó a una reunión de cuadros, en el hotel Santa Rita, como inicio nos advirtió a todos los presentes, unos 15 o 20, que en esa reunión solo se aceptaban opiniones a favor de determinado pre candidato.

Me reservo el nombre del coordinador por respeto a la amistad.

De gira por Sonora, el Presidente Andrés Manuel afirmó en respuesta a un periodista, sobre las declaraciones críticas del Ing. Toledo: “En nuestro gabinete, no hay pensamiento único, se da libertad para que los integrantes opinen”.

Dentro del gabinete, y en el resto de la sociedad, el dialogo franco entre las diversas posiciones políticas, es urgente en este periodo de transición democrática, en el que recordando una vez más a Gramci, el viejo sistema no acaba de morir, y el nuevo sistema no acaba de nacer.

Los buenos y los malos, “puros”, solo existen en la fantasía de Walt Disney, en la realidad no es así, los más buenos tienen algo de malo y los más malos tienen algo de bueno.

Ni morena, ni el PRI, ni el PAN, ni ningún partido tienen el monopolio de la verdad y de las causas justas, ese monopolio solo lo tiene el pueblo, no los partidos que pueden acompañar o no los movimientos.

A propósito de las críticas constructivas del Ing. Toledo a la 4T, alguna vez el historiador Lorenzo Meyer mencionó a un caricaturista norteamericano muy famoso en estos tiempos de nombre Pogo, que en alguna caricatura sintetizó la contradicción en el gobierno norteamericano de ese tiempo: el gobierno buscaba al enemigo y una parte estaba afuera del gobierno, y la sorpresa: otra parte estaba dentro del gobierno, esa es la gran paradoja de la 4T y del gobierno de AMLO que Toledo explica, yo concuerdo con esa crítica, que es posible resumir en el tweet de Toledo del 13 de Abril de 2019: “si la izquierda mexicana no percibe la necesidad de tomar en cuenta la crítica constructiva al gobierno de AMLO y la 4T, no la crítica iracunda sin argumentos de FRENAA, sino la crítica constructiva de dirigentes auténticos de movimientos sociales, escritores, académicos y empresarios, si no es así, morena está en peligro de terminar como el PRD: marginado por la mayoría de los votantes.

Espero se imponga la cordura y no sea así.