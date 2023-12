Tabasco en llamas

La verdad es que en estas fechas me hubiera gustado escribir sobre otro tema, desgraciadamente lo que pasó en Tabasco y la respuesta del Presidente al respecto no me lo permitió. Tabasco vivió una jornada violentísima que se caracterizó por la quema de vehículos, los balazos, los disturbios y la nula respuesta de la autoridad. El Gobernador de aquel estado, el morenista Carlos Manuel Merino Campos, en lugar de responder a los hechos y dar la cara, mejor comenzó a decir que la jornada violenta es producto del oportunismo electoral y que los videos de la quema de vehículos son falsos y que los balazos eran pirotecnia y le pidió a la gente que “no se deje engañar”. No tienen vergüenza.

Como sabemos, el pasado 22 de diciembre la capital de Tabasco, Villahermosa, vivió momentos de terror. Una balacera en un exclusivo fraccionamiento de aquella ciudad, donde vive el Secretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez Requena, versiones indican que intentaron asesinarlo aunque esto también ha sido desmentido oficialmente; la quema de vehículos, se habla de hasta 30, fue solo una parte de lo que se vivió aquella noche.

En otros seis municipios la violencia se replicó y hubo disparos, saqueos y hasta atacaron una gasolinera a la que le prendieron fuego; en tres penales hubo motines, hubo incendios provocados, tres reos murieron.

Si la respuesta del Gobernador ante estos lamentables hechos fue patética, la del Presidente no se quedó atrás. Minimizó lo sucedido, lo ridiculizó, se quejó de la difusión que se le dio en los medios y luego, como para rematar y para acabar de sepultar todo, dijo: “revisamos lo de seguridad de hace cuatro días y resulta que está debajo de la media en el caso de homicidios, o sea que la gente está en su fiesta de navidad”.

Para él lo de Tabasco no fue tan grave, no pasó a mayores porque además está por debajo de la media nacional (68 homicidios). Del 21 al 25 de este mes Tabasco tuvo 8 homicidios, Guanajuato tuvo 32 en ese mismo lapso de tiempo. Se le olvida que todas esas muertes violentas ocurren en un mismo país: México, el cual él, junto con Morena gobiernan, de una manera por demás frívola e irresponsable.

Qué difícil, qué preocupante que los gobiernos morenistas, sea el federal o el de los estados, en este caso Tabasco, acudan siempre a la minimización del hecho delincuencial, a la crítica a los medios por su difusión y a la evasión de la responsabilidad como respuesta ante su incapacidad para combatir el crimen. Van 5 años en las mismas, así, repartiendo culpas por su fracaso en esta materia, justificando a los criminales y dejándolos actuar ante una aparente complacencia.

Me hubiese gustado escribir sobre otro tema, pero no había manera de dejar pasar esto. Es una pena que en Tabasco y en México tengamos estos gobiernos. Es inaceptable.

En fin, 2024 está a la vuelta de la esquina, es una oportunidad para darle un giro a las cosas y devolverle el rumbo al país. Así lo espero.

Les deseo de corazón lo mejor para el año que entra. Mucha salud para ustedes y sus familias. Lo mejor hoy y siempre.





Lic. Francisco ¨Paco¨ Navarro.