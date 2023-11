Tiempo de Coaliciones

En política debemos ser cuidadosos en los planteamientos que realizamos, no podemos perder de vista premisas importantes en las etapas previas al inicio formal de las campañas electorales.

El arranque del proceso electoral federal y local ha iniciado, los plazos para registrar convenios de coalición están definidos, corren los tiempos, el 19 de noviembre es el plazo final para registrar en lo federal y el 11 de diciembre en lo local; así pues, se irán decantando los resultados de los acuerdos que se construyen; la base de una negociación es el respeto mutuo entre las partes, no podemos menospreciar a nadie, ni dar valor superior o menor a las partes, porque esta elección será muy distinta; nos encontramos con un sistema político anormal, no hay un Estado democrático de derecho, las instituciones son atacadas por el Presidente y los poderes constituidos se encuentran disminuidos derivado de el criterio político unipersonal que impera en el País.

Quienes piensan en una elección democrática y libre, están en un error; estamos frente a una elección de Estado, donde el inquilino de palacio nacional hará uso de los instrumentos legales e ilegales necesarios para ganar la elección; por ello, no podemos actuar de manera relajada, triunfalista, sin generosidad y sin reconocer la necesidad de hacer un frente de piso parejo.

La coalición total implica ir juntos en el 100% de los cargos en competencia; la parcial habla de un 50% y la flexible de un 25%; aquí las preguntas del debate son ¿Que le conviene a Chihuahua? O ¿Qué le conviene a los partidos políticos?. Soy de los que piensan que debemos unificar una narrativa, unificar un discurso, una propuesta para Chihuahua; no atomizar el voto, no dispersar el esfuerzo; es decir, no ser aliados en una parte y adversarios en otra, porque eso nos distraerá, nos enfrentará y pondremos en riesgo nuestra patria chica que es Chihuahua.

Aunado a ello, construir un gobierno de coalición es fundamental, porque no hay una fuerza política que por sí sola construya una mayoría; debemos sumar propuestas, ideas de presente y de futuro; en Chihuahua ningún partido político tiene la fuerza para construir una agenda política que convenza a todos y menos que se haga realidad sin la suma de voluntades políticas distintas.

Una coalición total es unificadora, es garantía de competitividad y genera identidad con la sociedad en una elección muy distinta a la anterior. Debemos ser responsables en este momento histórico que nos toca vivir, sino el futuro lo reclamará de manera muy clara.





ALEX DOMINGUEZ