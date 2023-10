Todo para nadie

Hubo “letras chiquitas”. Al decirle a nuestros hijos “te regalo el terreno para que tengas un patrimonio y sea más fácil empezar tu vida independiente” no debe conllevar condiciones de ninguna clase. Es un regalo, no una forma de controlar su vida o sus decisiones.

Se tomaron decisiones al calor del momento. Una ruptura rara vez sólo afecta a la pareja: se mueve hacia su círculo cercano donde todos toman una postura y dan consejos. En mi experiencia, los consejos familiares suelen carecer de distancia porque el tema es emocional y cada quien defenderá su parte de la historia. Aquí es donde suele escucharse “esto es tuyo, se lo diste a tu sangre no a su familia; ellos no lo trabajaron y no tiene por qué quedarselo”.