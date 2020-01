Tratado de aguas y morenos ladinos

A finales de 2017 expiró el Tratado de Aguas Internacionales del Río Bravo de 1944 entre EU y México y en enero de 2018 se divulgó el acta 323 que se firmó en septiembre de 2017 para renovar el tratado por otros 9 años, donde EU entrega a México una limosna de 31 millones de dólares anuales para obras de conservación.

El senador Pérez Cuéllar y otros morenos han declarado que no se van abrir las presas de Chihuahua para entregar agua a EU, donde el tamaño de su nariz se reduce a si AMLO se va a enfrentar con Trump no entregando el agua, en pleno año electoral donde se quiere reelegir, después que puso a su disposición la Guardia Nacional para detener indocumentados centroamericanos, cubanos, etc.

A México le correspondía:

El artículo 10 del Tratado establece que Estados Unidos tiene que asignar como mínimo a México 1 mil 850 hm3 anuales y un máximo de 2 mil 097 hm3 anuales de los afluentes del Río Colorado.

A Estados Unidos le correspondía:

a. La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del Río Bravo (Grande) procedentes de los ríos Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto.

b. La mitad del escurrimiento del cauce principal del Río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no estuviera asignado expresamente en el Tratado a alguno de los dos países.

c. Una tercera parte del agua que llegara a la corriente principal del Río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431’721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales.

A los agricultores gringos ya les acomodó Trump una friega de miles de millones de dólares, durante el pleito comercial con China debido a los aranceles que ésta les impuso, los cuales suspendió en diciembre 2019. Se imaginan, cómo votarían los productores de EU en las elecciones presidenciales de 2020, si México no entrega el agua convenida en el tratado. ¡Crédulos productores chihuahuenses!..