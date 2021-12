Tres años perdidos para México

Por: Rocío Reza

En días pasados hubo una concentración enorme en la Ciudad de México convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al festejo de su tercer año de la famosa transformación en nuestro país, un despliegue de recursos públicos para hacer una demostración de fuerza para que no le quede a nadie duda sobre la aprobación de su mandato, un culto a la personalidad impresionante.

Mientras el país está de cabeza, el presidente festeja.

Hay datos duros que podemos enumerar, ya hemos visto mucho de esto en redes, editoriales, columnas, notas serias de periodismo, posicionamientos de líderes de opinión, etc.

En economía la inflación aumenta cada vez más, 7.2% dice el INEGI, los precios de la canasta básica siguen en aumento, el decrecimiento económico que afecta todos los días a una clase trabajadora que no le alcanza para lo más elemental, los precios de los combustibles, falta de empleos por cierre de microempresas que tampoco tienen apoyo de un gobierno que está dedicado a generar clientela electoral con los programas sociales que lejos de reducir la pobreza la incrementan, así lo dice el Coneval, hay 4 millones de personas en condición de pobreza alimentaria más que en 2018.

Qué me dicen del tema de salud, atravesando una pandemia que nos coloca ante el mundo como referente de lo que no debe hacer un país en un problema mayúsculo como éste, eliminaron el Seguro Popular y hoy el Insabi es ineficiente, no tiene la misma cobertura en pacientes ni en padecimientos, ya no hablemos del desabasto de medicamentos, miles de familias padeciendo una situación de dolor y el Gobierno de AMLO en festejo.

Veamos ahora la inseguridad, cada vez mayor violencia, los índices marcan este año como el más violento de hace décadas, 10 mujeres asesinadas diariamente, 100 mil homicidios dolosos, la Guardia Nacional con su despliegue militar cada vez más acentuado, los Municipios desprotegidos, y la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez defendiendo la estrategia de “Abrazos, no balazos”, si no es porque la escuché yo misma no lo creería, el crimen organizado más organizado que nunca y el Gobierno más complaciente que tengamos memoria.

¿Y la corrupción? Estamos colocados dentro de los países más corruptos del mundo, ascendiendo en este indicador para dar muestra de cómo se hacen las cosas en un Gobierno que pretende transformar al país.

¿Qué hacer? Decir las cosas, no callarnos, hacerlo público y participar para enderezar el rumbo de nuestro querido México, porque merecemos más, porque ahora sí la patria nos necesita.

Por mi parte sigo haciendo lo que me toca hasta el límite de mis fuerzas.





Rocío E. Reza Gallegos

Correo electrónico: hola@rocioreza.com

Redes sociales: @SoyRocioReza