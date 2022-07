Uniones y divorcios de AMLO con la economía

Por: Miguel A. Cervantes

Con la participación de Jesús Galindo Noriega

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la controvertida cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que decidió no asistir sino enviar al canciller de Relaciones Exteriores, con el pretexto de la exclusión de estados con gobiernos antidemocráticos, entiéndase Cuba, Venezuela y Nicaragua, acaba de convocar, o al menos anunciar, que los países del continente americano deberían seguir el ejemplo de Europa en la formación de algo parecido a la Unión Europea (UE). En principio, como encabezado de nota, la iniciativa del presidente mexicano no está mal, aunque sea una cortina distractora, porque no parece que AMLO conozca los antecedentes de cómo Europa llegó a ese nivel de integración ni lo que el proceso y la conservación de la UE representa para los países miembros en torno a las oportunidades y los compromisos obligados, los cuales arrojan un saldo a favor de la Unión.

Antes que nada, hay que retomar los 5 modelos o niveles de integración económica regional que definió el economista Bela Balassa:

Zona de libre comercio: En estas zonas, los países participantes eliminan los aranceles para las importaciones y exportaciones entre sí, es decir, la movilidad de mercancías sin esos costos son sus privilegios. Unión Aduanera: A una zona de libre comercio se le agrega un arancel común externo para países no miembros de la zona de libre comercio. Mercado Común: En este nivel no solamente se permite el libre movimiento de mercancías, también hay libre circulación de capitales y de personas. Unión económica: El mercado común más la coordinación de políticas económicas. La Unión Política: Refleja la unión económica, el establecimiento de políticas comunes como la Exterior y la de Seguridad.

La UE se encuentra entre el nivel 4 y 5. En el caso de América del Norte, el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (el T-MEC por sus siglas) apenas está en la zona de libre comercio hasta ciertos bienes del catálogo aduanal de mercancías, por lo cual no termina de consolidarse.

La construcción de la UE fue un periodo largo, desde 1951 empieza con 6 países. Hoy la UE tiene 27 países. Los países que se unían debían tener características de convivencia, como economía de mercado, sistema democrático y buenas instituciones, condiciones que no preponderan del todo en Centro y Sudamérica. Como se puede ver, la UE no se construyó de la noche a la mañana.

Con las acciones recientes en México, de la cancelación de inversiones como Constellation Brands, Vulcan Materials, mayores resistencias contra la inversión en México, se camina en la dirección opuesta a la invitación para una mayor integración económica. Sin mencionar el clima político que priva a naciones sin condiciones democráticas y muy lejos de la equidad, como pudimos ver en la pasada cumbre de la OEA.

AMLO lanza un anuncio de ocho columnas al proponer la Unión Panamericana sin una intención real de unificación, porque con sus acciones camina en dirección contraria para llegar al nivel de una unión económica.

Maestro en Economía