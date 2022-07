Diego Boneta reaparece cantando en un restaurante y le llueven críticas [video]

El protagónico de Diego Boneta dentro de la serie de Luis Miguel le dio un gran impulso a su carrera, a pesar de que ya había participado en varios proyectos, incluso algunos extranjeros, su paso por esta producción original de Netflix le dio nuevo giro a su vida, pues ahora ya es reconocido por encarnar al Sol de México.

Hace unos días, el actor de 31 años se hizo viral en redes sociales, pero esta vez no fue por algo positivo, ya que cientos de usuarios en plataformas como Tiktok o Facebook lo criticaron luego de que lo vieran cantando en un restaurante, se indicó que contrario a su personaje, él no logró hacer una buena interpretación.

En total se compartieron tres grabaciones en las que aparece Boneta; hasta ahora, la primera ya superó los 2 millones de reproducciones, mientras que las otras ya superaron las 30 mil visitas, también, ya han acumulado más de 100 mil reacciones y miles de comentarios que en su mayoría son negativos.

ASÍ FUE LA INTERPRETACIÓN DE DIEGO BONETA

Los hechos quedaron registrados por la internauta Alejandra Salgado, quien indicó que la tarde del pasado sábado 16 de julio acudió a un restaurante en compañía de sus seres queridos. Luego de un tiempo, se dio cuenta que en ese mismo lugar estaba Diego Boneta.

En los videos se ve como el actor, que está bajo los influjos del alcohol, canta a lado de un pianista. Fue de esta manera que la joven lo grabó mientras él estaba interpretando el tema ‘My Way’ del compositor Frank Sinatra.

Las personas que están a su alrededor solo se dedican a filmarlo, algunos de ellos se están riendo mientras lo hacen. Por otro lado, se observa como la estrella no les presta atención y sigue con su número musical frente a todos los comensales.

En el primer video que tiene el nombre de ‘Cuando te das cuenta que Luis Miguel canta horrible’, varias personas lo criticaron, estas fueron algunas de las opiniones: “El alcohol ha destruido varias carreras de cantantes”, “Y lo perdimos se quedó atrapado en el personaje”, “Arruinó la canción”.

Asimismo, hubo quien se molestó con la joven por exponerlo de esa forma: “Él es actor y no lo molesten se está divirtiendo”, o “De mi bebé no van a estar hablando”, en respuesta, la chica dijo que ella no lo hizo con mala intención: “Amigos todo es broma, en esta cuenta amamos a Diego”, sostuvo.

Publicado originalmente en: El Sol de Puebla