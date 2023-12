Humbe en Chihuahua: Cuándo se presentará y cuánto cuestan los boletos para su concierto

Humberto Rodríguez Terrazas, conocido artísticamente como Humbe, ha emocionado a sus fanáticos al anunciar su Esencia Tour 2024, una gira que abarcará más de 20 ciudades en México, Estados Unidos y Latinoamérica. El tour, que se llevará a cabo entre marzo y junio del próximo año, incluirá paradas en ciudades como Puebla, Monterrey, Guadalajara y, por supuesto, Chihuahua.

Así que si quieres ver al artista regiomontano y cantar con él a todo pulmón sus canciones como “Te lo prometo”, “Confieso”, “Amor de cine”, o uno de sus éxitos más recientes “Fantasmas”, no te puedes perder la oportunidad de ir a su concierto; acá te contamos más detalles sobre el show que dará en el estado.

Humbe, Esencia Tour 2024: ¿Cuándo se presentará en Chihuahua?

En sus redes sociales, así como por medio de su plataforma, Humbe dio a conocer las ciudades que visitará este 2024 con su Esencia Tour, además de las fechas en las que se presentará y son las siguientes:

Foto: Facebook | Humbe

15 de marzo - Pachuca

16 de marzo - Puebla

22 de marzo - León

23 de marzo - San Luis Potosí

30 de marzo - Monterrey (Festival Pa´l Norte)

05 de abril - Ciudad Juárez

06 de abril - Chihuahua

19 de abril - Culiacán

26 de abril - Querétaro

27 de abril - Ciudad de México

03 de mayo - Saltillo

04 de mayo - Torreón

09 de mayo - Guadalajara

17 de mayo - Mexicali

18 de mayo - Tijuana

25 de mayo - Tampico

31 de mayo - Mérida

01 de junio - Cancún

08 de junio - Toluca

11 de junio - Tuxtla Gutiérrez

15 de junio - Hermosillo

28 de junio - Veracruz

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Humbe en Chihuahua?

Debido a que aún faltan algunos meses para que arranque la gira del cantante, aún no salen a la venta los boletos para todas sus presentaciones, sin embargo, para las fechas más cercanas como Pachuca, Puebla, León, San Luis Potosí y Monterrey, los accesos ya están a la venta y esto es lo que cuestan aproximadamente:

Foto: Facebook | Humbe

Para Pachuca, los accesos cuestan entre 580 y 1 mil 850 pesos, en Puebla los boletos se encuentran agotados, por lo que no se pueden ver los costos, en León, los boletos van desde 650 pesos, hasta los 1 mil 500 pesos, en San Luis Potosí tienen un precio de entre 463 pesos y 1 mil 545 pesos.

Por último, si quieres ir a Monterrey a ver a Humbe en el Pa´l norte, deberás desembolsar entre 3 mil 617 pesos y hasta 11 mil 364 pesos, aunque cabe recalcar que estos precios son para ver al regiomontano y a otras bandas que haya en el festival, es decir, es un acceso de todo un día.

Como puedes observar, no están los precios de los boletos para Chihuahua, pero esto es debido a que aún falta un tiempo para que el artista se presente, por lo que se prevé que los accesos salgan a la venta a inicios o mediados de enero, y será en ese momento cuando se dé a conocer en qué plataforma puedes comprarlos.

Humbe se inspira en la conmovedora historia de una niña chihuahuense para la portada de su canción “Fantasmas”

No cabe duda que Humbe es uno de los artistas jóvenes más queridos por el público chihuahuense, pues, además de que su abuelita es originaria de este estado, recientemente en la portada de su canción “Fantasmas” usó una fotografía de un castillo rosa en un bosque, que hace referencia a uno que se encuentra aquí en Chihuahua y que tiene un significado muy conmovedor.

Hace algunos años falleció una pequeñita llamada Wendy Monserrat en un accidente automovilístico, por lo que para honrar su memoria, su familia colocó un castillo color rosa en donde ocurrió la tragedia, junto con su fotografía y algunos de sus juguetes; éste destaca en el lugar, puesto que en los alrededores sólo hay pasto y algunos árboles.

Esta historia tocó el corazón del artista y decidió basarse en ella para crear la imagen que sería parte de la portada de su canción "Fantasmas" que hace referencia a las personas que han perdido la vida y que sirve como una manera de recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros.

Inclusive, por medio de redes sociales, el artista colocó un post con la fotografía del castillo acompañado del siguiente texto “Un castillo rosa en medio de un paraíso, rindiendo homenaje a aquellos que ya no caminan a nuestro lado. Este castillo no es solo una historia compartida, sino el símbolo de todas las historias que han llegado durante el último mes y han tocado lo más profundo de mi corazón”.

¿Quién es Humbe?

Humbe, cuyo nombre real es Humberto Rodríguez Terrazas es un talentoso cantante y compositor mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, donde nació el 11 de noviembre del año 2000. El artista encontró su pasión por la música a los 9 años mientras tocaba el piano en la casa de su abuela en Chihuahua.

Foto: Facebook | Humbe

Pese a que su aprendizaje se enfocó en el instrumento antes mencionado, Humbe también aprendió a dominar la guitarra, la batería y el ukulele. Su debut en la escena musical llegó en 2016 con "Sonámbulo", su primer LP, producido en colaboración con Neto Gracia.

Con éxitos como "El Poeta" y "Te Conocí En Japón", Humbe ha conquistado a su audiencia. Su carrera se destaca por hitos significativos, como el lanzamiento del sencillo navideño "Todo lo que quiero eres tú" en 2017, una versión única de "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey, demostrando su versatilidad artística.

Además, Humbe participó en eventos de renombre, como el Billboard Latin Music Showcase en 2019, y lanzó exitosos trabajos discográficos como "Soy Humbe" en 2020 y "Entropía" en 2021, este último le valió el premio a Mejor Artista Nuevo en los MTV Latinoamérica y una nominación al Grammy Latino.