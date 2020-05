Da Zambotti de nuevo positivo a Covid-19

La ex judoca olímpica de Parral, Vanessa Zambotti, dijo que en la última prueba a que fue sometida volvió a dar positivo al Covid-19, aunque confía en que será cuestión de días para quedar totalmente limpia de esta enfermedad.

“El martes me hicieron otra prueba y fue positiva, sigo con el virus en mi cuerpo”, declaró Vanessa vía telefónica en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, desde su aislamiento en la capital de la República.

La olímpica chihuahuense dijo, sin embargo, ya no presentar los síntomas. “Llevo ya siete días sin ninguna molestia, no tengo fiebre, los dolores en mi cuerpo ya desaparecieron, pero debo seguir aislada del mundo porque aún tengo el virus y lo que menos quiero es contagiar a alguien”, comentó.

La parralense recordó los días difíciles que tuvo que pasar una vez que le fue diagnosticada la enfermedad del coronavirus, a principios de abril. “Sí, fueron días muy difíciles, una fiebre de más de 39 grados, dolor de músculos y huesos insoportable, pero eso ya pasó”, dijo.

Zambotti, que lleva ya 19 años viviendo en la Ciudad de México, no tendrá ningún problema en su espera de salir de esta situación. Dijo que dentro de siete días volverá a hacerse la prueba y confía en que salga negativa.

Mientras tanto trabaja normalmente en la modalidad “home office” y agradece a su compañera de habitación por el apoyo que le ha estado dando en muchos aspectos. “Por fortuna pudimos dividir nuestros espacios, tenemos dos baños, así que me aseguro de no irla a contagiar. Ella me trae los alimentos y me los deja fuera de la puerta, todo lo tenemos debidamente desinfectado”.

Vanessa trabaja para la Confederación Panamericana de Judo. Es responsable del área de medios, maneja video, fotografía, aspectos técnicos, y se encarga de difundir la información que tenga que ver con su deporte, actividad propia de su profesión como licenciada en Ciencias de la Comunicación.

AGRADECE A LOS MÉDICOS Y ABOGA POR SU SEGURIDAD

Vanessa Zambotti no sólo agradece a médicos y enfermeros por estar dando la batalla al Covid-19, sino que también aboga por su seguridad y dijo no entender por qué hay gente que los agrede. “Ellos son los verdaderos héroes de nuestro México ante esta pandemia”, exclamó, tachando de ignorantes “a todos los anormales que les arrojan cloro, como si con eso fueran a acabar con el virus”.