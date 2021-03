Arrancan árboles por gasolinera en El Platanito

Mientras los vecinos siguen manifestando su desacuerdo con la construcción de una gasolinera del Grupo Carvel en el parque El Platanito, la construcción sigue su curso y ya empezaron a arrancar sicomoros y pinos este lunes.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Don Rafael Rodríguez, residente de la colonia Infonavit Nacional comentó que ya habían quitado tres árboles y los tenían en un remolque por la avenida de los Mayas.

“Están destruyendo un área verde y por eso estamos inconformes, se juntan los vecinos, los que tienen mayor antigüedad, y hacen caso omiso, siguen con su construcción”, señaló.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

En los primeros años de dicha colonia El Platanito era una sola área verde y posteriormente se hizo el retorno y quedó separado el espacio donde ahora se construye la controvertida gasolinera.

“Se dijo que se le vendió a un particular, que ahora es Carvel, ya vino la presidenta (Maru Campos) y dijo que no, y mire, siguen adelante. Ella prometió que no se iba a llevar a cabo y siguen. Quién sabe, se le olvidaría con la situación de la gubernatura”, dijo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

