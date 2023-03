Detención del CEO de Aras está cerca: fiscal César Jáuregui

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, se comprometió a capturar a Armando Gutiérrez Rosas, quien fungía como CEO de la empresa Aras Investment Business Group, y quien presuntamente defraudó a más de 7 mil personas en el estado, con más de 10 mil millones de pesos a través de lo que calificó como un esquema Ponzi, ya que aseguró que él es el que tiene acceso a todo el dinero y cuenta con la información sobre todo el manejo de la empresa.

“Por eso resulta tan importante la detención de Armando Gutiérrez, porque como CEO de la empresa, era el principal responsable, es el que más tiene información, es el que eventualmente puede tener acceso a mucho dinero, es lo que creemos, que él todavía tiene acceso al dinero, él deberá saber todo los detalles, con su detención podamos avanzar mucho en el caso de Aras, lo que sí debo decir es que es un caso sin precedente”, refirió el fiscal general.

El fiscal general no quiso adelantar sobre el monto que tengan para resarcir el daño, por lo que aseguró que deberán esperar a tener a Armando para conocer el tema financiero y cuánto podría repartirse entre los afectados.

Y aunque la atención se ha enfocado en la empresa Aras, explicó que ya se trabaja para investigar al resto de las empresas que copiaron el modelo y que decidieron realizar una acción fraudulenta similar, ya que no desean que el resto de las empresas sigan trabajando y se genere una problemática similar a la de Aras.

Armando Gutiérrez, es buscando por el delito de fraude y asociación delictuosa / Foto: Cortesía | FGE

César Jáuregui consideró que en el caso de Aras todo el esquema se hizo bien pensado, que lo hicieron gente que buscó un esquema donde no pudiese técnica y jurídicamente haber un fraude, porque todos los contratos se hablaban de sociedad entre la empresa y el que invertía, por lo que fue importante demostrar cómo era el fraude, el engaño, y cómo se aprovecharon de la gente.

“Aquí lo importante fue demostrar como lo es, que es un fraude, que era un engaño, que se aprovechaban o de la ignorancia o de la buena fe de los inversores, de su ingenuidad en muchos casos, para provocarles un menoscabo en su patrimonio y beneficiarse de ellos, por eso resulta tan importante la detención de Armando Gutiérrez”, comentó.

Reiteró que en el país nunca se había judicializado un esquema piramidal que haya terminado en fraude, y en el menoscabo del patrimonio de miles de personas, que incluso una de las empresas como Pegaso, que surgió años atrás dentro del estado, tampoco logró llegar a un juez para sancionar a algún responsable.

“El Estado dijo a ver pues aquí no hay fraude, es un acuerdo entre particulares y luego aquellos decían que el Estado o el gobierno, era el que tenía aquí indemnizar, se volvió aquello algo totalmente de locura, yo pienso que el Estado tuvo que haber actuado con mayor grado de responsabilidad, porque es gente a la que se defraudó, sin embargo, se fueron por un criterio jurídico muy constreñido a la literalidad de lo que dice la ley, no decidieron judicializar y luego la otra parte se radicalizó y dice, no, el que me tiene que pagar es el gobierno y no pasó nada”, señaló.

El fiscal dijo que partes de las acciones que lograron frenar en el caso de Aras, fue evitar que los bienes fueron tomados por los trabajadores de la empresa, pues asegura que ubicaron a exempleados (gerentes), que comenzaron a realizar demandas laborales, contra la empresa, para embargar los bienes de Aras y ellos obtendrían los bienes, por tener preeminencia sobre cualquier embargo.

Esta investigación fue la que generó que le congelaran las cuentas a la empresa Aras / Foto: Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua

“El esquema de las pirámides tiene años, a veces a la gente le gana la ambición, luego como es algo que se reproduce y se va generando de boca en boca, cuando generas un rumor, el medio más eficaz es que lo transmita la gente solita, porque, porque quienes hacían llegar gente nueva a la inversión, tenían dividendos y en Estados Unidos, no es el caso de México, cuando se dan este tipo de asuntos, el primer dinero que recuperaron es de la gente que acreditan que obtuvo ganancias, o sea, se van, sobre la gente porque son las personas, que al fraude llegaron primero, se benefician y consideran que forma parte de un dinero ilícito”, aseguró.

Compartió que ese esquema es factible porque les ha permitido tener recuperación más factible, pero es un esquema que no existe en México, por eso aseguró que van a hacer lo posible para recuperar lo más que se pueda para resarcir el daño de los afectados.

“Un paso muy importante, que la Fiscalía General pudo judicializar las carpetas de investigación, nadie ha reclamado la recompensa por Armando Gutiérrez” aseguró el Fiscal al reiterar que pronto podrán llevar a cabo su captura.

La empresa Aras Investment actualmente cuenta con cerca de 7 mil denuncias ante la Fiscalía General del Estado, luego de que entre 2021 y 2022 ofreciera programas de inversión en el estado, donde ofrecía rendimientos de hasta el 10% mensual, por el dinero que se entregaba a esta empresa.

Al momento sólo tres personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por varios fraudes cometidos a través de la empresa, pero de momento son tres personas más las que cuentan con orden de aprehensión en la Fiscalía General del Estado, por el mismo delito, entre ellas el fundador y responsable de la empresa Armando Gutiérrez.

De igual forma, se ofrecen 5 millones de pesos para aquellos que logren brindar información sobre el paradero del presunto responsable, a fin de que puedan concretar su captura, además de que su localización más cercana, es que posiblemente se encuentre en resguardo de algún domicilio en El Paso, Texas.