Revelan violaciones a normativas ambientales y de bienestar animal en el Parque Central

La regidora Alma Arredondo, miembro de la Comisión de Ecología, confirmó que durante la visita al Parque Central se identificaron violaciones a normativas ambientales y de bienestar animal.

"La Dirección Municipal de Ecología se comprometió a realizar un seguimiento y tomar medidas correctivas, ya que se observaron incumplimientos que requieren atención", explicó Arredondo.

Uno de los señalamientos específicos se refiere a la necesidad de adecuar el espacio destinado a "Cuca", la tortuga terrestre.

La regidora informó que Rogelio Muñoz expresó su compromiso de realizar modificaciones en el aviario, ya que actualmente se encuentra demasiado abierto y permite la interacción con otras especies de aves.

"Las observaciones de Ecología se centran en evitar la mezcla de aves, ya que esto podría propiciar contagios de enfermedades o causar lesiones entre ellas", agregó Arredondo.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Reiteró su compromiso de realizar una nueva visita para verificar las adecuaciones, a pesar de que el coordinador del Parque Central niegue las observaciones.

"Se retiraron animales y se dejó un escrito durante mi visita en comisión", afirmó la regidora. Además, señaló que algunas de las observaciones ya se habían abordado previamente.

En cuanto a la contaminación del lago, Alma Arredondo informó que presentaron un amparo ante el Poder de Justicia de la Federación. Detalló que el colectivo llevó peritos para examinar diversos aspectos del Parque Central.

“Ecología no hizo ninguna revisión al agua, ya que no tienen esa facultad, del E.coli estamos enterados nada más por el lado del amparo, que manifiesta se tienen niveles muy altos que es donde genera una preocupación, aquí las respuestas ya deben ser con documentos oficiales, Semarnat tiene que atender, para no caer en dime y diretes, el amparo está, y las investigaciones tiene que ser con peritos especialistas en la materia”, puntualizó Arredonde.

En el amparo se señaló no sólo al Parque Central y algunas dependencias de Gobierno del Estado, sino también dependencias municipales entre ellas Ecología, incluso hasta el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

“Hay varios amparos contra las dependencias, porque el Parque Central ha sido muy polémico”, finalizó la regidora de la Comisión de Ecología.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez