Segunda entrega: Mujeres chihuahuenses alzan la voz, desde el arte

Chihuahua, Chih.- En la primera entrega, hablamos de como hace apenas unas semanas se conmemoró el 08 de marzo, Día de la Mujer. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a las escritoras chihuahuenses: América Zapata y Nithia Castorena Sáenz.

En nuestra ciudad, algunas mujeres han alzado la voz, el lápiz, la aguja y el hilo… en días distintos al 08 de marzo. A través de sus instrumentos, invocan a la alquimia, revelando su pensar y su sentir. Ellas muy diversas, son un caleidoscopio sanador, perpetuado a través de su obra.

Conoce a estas mujeres chihuahuenses:

América Zapata

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, la poeta chihuahuense nos comentó su sentir en torno a la escritura, un proceso que menciona ha sido una especie de medicina para ella y para quienes la rodean.

¿Cómo ha influido la escritura en tu vida? ¿Por qué ser poeta?

A lo largo de mi trayecto como escritora la poesía me ha ayudado a conectar con mi voz interior ya que una se convierte en interprete de la vida, en diferentes estratos desde lo material hasta lo espiritual, viviendo así una experiencia sensitiva. Como mujeres lo vivimos a profundidad lo cual es poderoso y esencial para el balance de nuestra comunidad, y lo sé porque para mí el contacto con mujeres creadores ha sido lo que más me ha incentivado a escuchar mi esencia, ya que la poesía nos saca de los espacios que nos atosigan o nos empequeñecen. Por eso es que escribo y quizás desde más joven he encontrado en la sabiduría femenina, medicina. La mayor parte de mis publicaciones ha sido en encuentros donde me congregaba con mujeres, eso me fortaleció mucho, y me incentivó a tomar espacios públicos como gestora y promotora cultural.

Como una parte de mi proceso de deconstrucción me he dado a la tarea de reconectar con mi cuerpo, proceso que me abrió un panorama muy amplio de toda la violencia que vivimos continuamente, lo que me llevó a compartir y crear círculos de mujeres donde hablábamos de todo aquello que desconocíamos de nosotras, buscando otras alternativas que no fueran las de consumo, para empoderarlo a través de conocimientos de ginecología natural, profundizar en el ciclo de nuestro útero. Éste proceso fue muy significativo porque me incentivó a investigar más del tema y empecé a realizar talleres de creación literaria, capacitarme como terapeuta, herramientas que me ayuden a acompañar mujeres que lo necesiten. Ahora me encuentro trabajando en dos poemarios uno que habla de nuestras ancestras, de nuestra relación con nuestro útero y otro en el que expongo sus historias de violencia, y las de sanación donde el reconocerse así mismas les ha permitido construirse, continuar, permanecer, creando una cadena que apoya a otras mujeres a sanar.

Nithia Castorena Sáenz

En el libro: Estaban Ahí, publicado en el año 2019, por la editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la autora, analiza la participación de las mujeres en los grupos armados de Chihuahua desde 1965 hasta 1973, entre los que se incluyen el propio Grupo Popular Guerrillero (gpg), el Grupo Popular Guerrillero “Arturo Gámiz” (gpgag), el Movimiento 23 de Septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria y el Grupo N o Los Guajiros.

En palabras de la misma Nithia, ella describe: El libro da visibilidad a todas aquellas mujeres que en su momento aportaron a estos importantes momentos de nuestra historia. "El análisis parte de la perspectiva de género, lo que lleva a responder, de forma reiterada, las preguntas: ¿Qué papel desarrollaron las mujeres en este grupo?, ¿Qué formas de participación tuvieron?, ¿Qué consecuencias diferenciadas vivieron por esta participación?,¿cómo se involucraron en estos procesos?, ¿Cómo se relacionaron las mujeres con los hombres del gpg?, ¿Cómo fueron las relaciones de pareja de un hombre integrante del gpg con una mujer que no pertenecía a él?"

Foto: cortesía

