Desesperados como andan los de la Cuarta Destrucción, encabezados por su mesías el #narcopresidente, esta semana nos han quitado derechos muy valiosos que ya teníamos y que legalmente no pueden quitarnos, pero ya ve cómo son los de la transformación de cuarta, que las leyes les importan un comino.

Hubo una reforma constitucional en 2011, donde se estableció que los derechos de los ciudadanos que ya tenemos no pueden ser disminuidos o quitados, es decir que los derechos de los ciudadanos mexicanos sólo pueden ser ampliados o mejorados.

El derecho de poderte amparar (derecho de amparo) en contra de cualquier autoridad (no sólo el presidente de la república) que tú consideres que te está perjudicando, para que lo puedas detener y no haga nada que te perjudique, hasta que no se resuelva en tribunales quién tiene la razón.

Este derecho es un derecho individual, que tú tienes por el solo hecho de ser un ciudadano. Ahora sólo podrán solicitar el amparo colectivamente, es decir que ya dejó de ser tu derecho, para pasar a ser un derecho del pueblo, como lo cambiaron en su momento en Cuba, Nicaragua, Venezuela y esos países donde están floreciendo las dictaduras populistas, que no llegan a comunistas o socialistas, simplemente nos quieren tener muertos de hambre y todo resolverlo a mano alzada con votación en la plaza, así como quieren elegir a los jueces y ministros del Poder Judicial.

La ley de amnistía, que no sé si ya se aprobó. En donde se pretende que sea facultad del presidente de la república el poner en libertad a los delincuentes, sin mayor explicación, que mis tompeates. ¿Qué es lo que pretende el #narcopresidente?, soltar a todos sus cuates (68,000) que se encuentran presos y que puedan votar por Morena. Es decir, andan muy desesperados sabiendo que su corcholata no despega, por más que digan que ya ganaron, la verdad es que saben que les ha ido mal, han tenido que cancelar eventos masivos, porque la gente no va o eventos que han realizado con su local a medio llenar y en otros casos han tenido que correr, porque la gente le empieza a gritar que se larguen, que no los quieren, como el caso de la candidata a gobernadora de Veracruz de Morena, Rocío Nahle, que la corrieron del Café de la Parroquia en el puerto de Veracruz.

El caso de Ecuador, donde nuestro #narcopresidente tenía resguardado en la embajada de México en aquel país, desde el 17 de diciembre, siendo que los protocolos de las embajadas no permiten tener por tanto tiempo a alguien como asilo político. El asilado en la embajada de México, Jorge Glas, tiene orden de aprehensión en Ecuador, por malos manejos y participar en actos ilícitos, por lo que legalmente México debía entregarlo a las autoridades de aquel país, ya saben ustedes que a nuestro #narcopresidente le gusta dar abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos inocentes. Ecuador invadió la embajada de México y sacó al delincuente, cosa que según las normas internacionales no debe hacerse. La embajada se cerró y las relaciones entre dos países hermanos están rotas y los mexicanos que se encuentran en aquel país, por las razones que sean, se encuentran sin protección de la embajada.

Aberrante, todo lo que pasa en nuestro país.