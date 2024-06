Se cayó el sistema otra vez 

En la elección presidencial de 1988, se cayó el sistema electoral, cuando era manejado por el gobierno y el secretario de gobernación era Manuel Bartlett Diaz, hoy director de la compañía de los apagones, Comisión Federal de Electricidad. Ahora el 2 de junio del 2024, se volvió a caer de las 10:40 de la noche a la media noche, tiempo suficiente para “arreglar” los resultados electorales y declarar ganadora a quien no había ganado, así como la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Ahora la que salió a dar los resultados “oficiales” fue Luisa María Ugalde Luján, secretaria de gobernación, pero sin ninguna autoridad electoral.





Se dice que una compañía cubana que se ha dedicado a hacer los fraudes cibernéticos en varios países de América latina fue la contratada por 4 mil millones de pesos para hacer ganar a la corcholata, por eso salió el presidente de Morena a las 6:01 de la tarde a decir que habían ganado, porque ya sabían el resultado del fraude, cuando apenas se estaban cerrando las casillas en el País.





No es que yo sea necio y testarudo, que a lo mejor lo soy, pero hay muchas cosas que no me cuadran. Solo mencionaré algunas. Cómo explicar que Rocío Nahle, ex secretaria de energía, de la cual depende la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas, que a más de dos años de su inauguración no ha refinado un solo litro de petróleo y además costó casi el triple de lo presupuestado. A Nahle le descubrieron varias residencias en algunas ciudades del país, entre ellas en San Pedro Garza García, el municipio más caro del país y cuentas en paraísos fiscales como Panamá, donde tiene algunos millones de dólares. Lo anterior sin poder justificar con sus ingresos como funcionaria pública. A donde quiera que se presentaba en el estado de Veracruz, donde era candidata a gobernador, era abucheada. Pues resulta que ganó la elección. ¿Cómo?





En donde quiera que se presentaba Xóchitl, era un lleno total, como fue la manifestación de la marea rosa, que no cupieron en el Zócalo de la ciudad de México. Una semana después, Claudia no pudo llenar el mismo zócalo, se le quedaron grandes lunares vacíos, a pesar del gran acarreo, el pago de $500, su torta y regreso a su lugar de origen, que muchos de ellos eran de lugares apartados de la CDMX.





En la península de Yucatán se tiraron 10 millones de árboles, destruyendo el medio ambiente, acabando con la flora, la fauna y el sistema del agua de los cenotes que tenían el agua más pura, además de su belleza única en el mundo, para dar paso al Tren Falla, que no lleva a destino alguno, solo se ve la selva y más selva. Construido con pésima calidad, ya se ha descarrilado varias veces, se queda descompuesto en medio de la selva y camina muy despacio, en sus recorridos se lleva el doble o el triple del tiempo que hace la gente en camión. Y en toda esa zona ganó el partido oficial de Morena. ¿Cómo explicarlo? Cuando la gente estaba muy molesta por el atropello tan brutal.





Ojalá que los expertos que han estado revisando las actas y los votos, nos den una explicación satisfactoria de esta elección, para que todos aceptemos el resultado.





Contador público del ITESM. Empresario. Consejero del PAN

