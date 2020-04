AMLO - 4T Y Roosevelt

“Muchos economistas no se dan cuenta, que la forma en que Roosevelt fue capaz de hacer grandes inversiones públicas fue: abrir la llave, para que circulara ampliamente el dinero a bajas tasas de interés”

Paul Samuelson – Premio Nobel de Economía en 1970

En mi opinión, hay 4 formas de evaluar la 4T – AMLO: 1. Decir que si a todo lo que dice y hace, 2. Decir que no a todo lo que dice y hace, 3. Me vale lo que haga o diga, 4. Apoyar el proyecto de la 4T y creer en la honestidad de Andrés Manuel, estando de acuerdo en lo fundamental: la imperiosa necesidad de transformar RADICALMENTE el sistema de capitalismo salvaje, estando de acuerdo con lo que se hace, pero DESTACANDO LO QUE FALTA POR HACER, me ubico en esta cuarta opción.

En múltiples ocasiones, Andrés Manuel ha citado al Presidente F. D. Roosevelt, como un ejemplo a seguir en política económica.

Las políticas económicas públicas de Andrés Manuel en esta materia: masa monetaria en circulación, déficit fiscal e inversión pública, ¿confirman o contradicen la política económica de Roosevelt?

Al segundo año de gobierno, en medio de la crisis mundial del capitalismo más importante hasta esa fecha, Roosevelt fue capaz de impulsar la economía de su país un 7% del PIB.

Andrés Manuel en el segundo año de gobierno, la economía de México en lugar de subir bajará, el Fondo Monetario Internacional dice que 6.6%.

¿Qué hizo Roosevelt para subir la economía, que no está haciendo Andrés Manuel?:

Abrir la llave del dinero mediante la impresión masiva de billete en el Banco de México, y ponerlos en circulación mediante: 1. Grandes obras de inversión pública, 2. Banca de desarrollo (banca oficial), 3. Banca privada con reglas de operación que faciliten el acceso al crédito, con bajas tasas de interés y plazos de pago adecuados.

Los proyectos de refinería dos bocas, el tren maya, el transísmico y el aeropuerto internacional son buenos ejemplos, pero México necesita al menos, una docena de grandes proyectos de inversión que generen empleo y producción, en otras partes del centro y sur del país, pero también en el norte que no tiene ningún proyecto de grandes inversiones, hasta la fecha.

Paul Samuelson (PS), premio nobel de economía en 1970, a quien otro premio nobel de economía, Kenneth Arrow, menciona como el más importante economista de la historia, en su curso de economía moderna, con 20 ediciones traducidas en 40 países, nos dice (PS) que: ninguna crisis económica es igual a otra, pero todas tienen factores comunes, Samuelson afirma que fue gracias a que Roosevelt abrió la llave del dinero que Estados Unidos pudo salir de la crisis de 1929, en la cual habían quebrado 8,000 bancos y 15 millones de 60 millones de trabajadores estaban desempleados.

¿Por qué no pone en práctica Andrés Manuel las políticas económicas de Franklin D. Roosevelt y de Lázaro Cárdenas?

Él mismo lo dijo en una conferencia mañanera – pensando en otros obvio – AMLO dijo hace unos días: algunos (capitalistas) defienden la política económica del neoliberalismo, porque al hacerlo defienden sus intereses económicos, pero hay otros que sin pertenecer a la élite económica, también defienden la política económica neoliberal.

Andrés Manuel – no en todos – pero sí en algunos temas de política pública económica estratégicos, defiende políticas públicas que ya ni los neoliberales aplican, me refiero al déficit fiscal, masa monetaria circulante, función de Banco de México.

Por cuidar el déficit fiscal, descuida la inversión pública y por lo tanto, la generación de empleo y el crecimiento de la economía

Se confunde austeridad republicana, lo cual está muy bien, que limita los ingresos de jeque árabe, de la élite del gobierno, con limitar la masa de dinero circulante con bajas tasas de interés, que reactive la economía.

Andrés Manuel no es responsable de la tormenta, pero sí del timón.

¿Dará un golpe al timón en materia económica, para seguir los pasos del Gral. Cárdenas o no lo hará?