Antes que se nos olvide | Jamás acostumbrarse a la violencia

Como sociedad, no debemos acostumbrarnos a esta violencia brutal que nos asfixia y lastima, desde hace al menos 20 años. Políticos de todos los colores van y vienen, pero ninguno ha podido hacer algo importante, eso sí, todos presumen que, durante su mandato, disminuyeron la violencia, pero no es así.

El presidente López Obrador, hace unos días señaló, que la violencia disminuyó, pero hay más homicidios, por favor, eso es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano y una enorme ofensa, para los que han perdido un ser querido, durante esta guerra que parece no tener fin, pues las autoridades permitieron que los delincuentes se expandieran a sus anchas, son tan poderosos, que las mismas autoridades les temen, me decía en una ocasión un importante político chihuahuense, que durante una visita a la sierra, observó hombre armados, lo cual no es novedad, pero la cuestión aquí, es que aun con su influencia o poder, pudo denunciar el hecho y tratar de ir al fondo del asunto, pero prefirió voltear para otro lado, (como lo hacen muchos funcionarios) y decir que es algo común en la sierra.

Claro, es complicado involucrarse, pues ponen en peligro su vida, pero deben hacer algo, y no dudo que algunas corporaciones lo están haciendo, pero se necesita mucho más, y si no quieren o no pueden hacerlo, que renuncien. La gobernadora ha reiterado que no pactaran con delincuentes y le creo, pero si no van y los atacan, pues está haciendo una especie de pacto, tú no me molestas, yo tampoco y el problema de la violencia persistirá, basta recordar lo ocurrido hace unos días en la carretera vía corta a Parral, donde fue asesinada una familia completa. Se ha dicho hasta el cansancio que esa zona es muy peligrosa, las autoridades lo saben y han colocado vigilancia, pero luego la quitan. Dos jovencitos de 14 y 17 años están entre las víctimas de ese terrible hecho, el cual no debe quedar impune, como es posible que luego de su cobarde acto, los asesinos se retiren orgullosos de su fechoría, sabiendo que no los van a encarcelar.

Presuntamente el problema se originó por cuestiones con un carril de carreras de caballos que tenía la madre o el padre de familia, nada justifica esta masacre, que ha provocado una intensa movilización policiaca en la región sur, está muy bien, ojalá encuentren a los asesinos, pero como suele pasar, a medida que transcurra el tiempo, los elementos disminuirán, quedando desprotegida nuevamente la ciudadanía. Mientras los abrazos continúen, el país seguirá sumido en la violencia.

Hay miles de homicidios que quedan impunes y aunque el presidente tenga otros datos, lo importante es lo que se palpa en las calles, en la sierra, en las carreteras, en los lugares turísticos, hace unos días, fueron asesinados 3 surfistas extranjeros, dos australianos y un estadounidense en Ensenada, Baja California, los tres muy jóvenes, se dice que el móvil fue un presunto robo de llantas, pero los tres tenían el llamado tiro de gracia, a la usanza del crimen organizado.

Las autoridades no deben esperar a que ocurran masacres para actuar, saben perfectamente cuales son las regiones más peligrosas, ¿Por qué no hay presencia policiaca fija y con buen número de elementos?

Y como sociedad, jamás debemos acostumbrarnos a la violencia, debemos señalar y exigir desde cualquier tribuna, hasta que las autoridades hagan lo que deben hacer.





