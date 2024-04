Antes que se nos olvide | Un gigante de México

Hace 10 años falleció Lorenzo Zambrano, uno de los empresarios más importantes que ha tenido el país. Hombre tenaz, apasionado, honesto y trabajador, de esos que hacen tanta falta. Un extraordinario líder que convirtió a Cemex en una de las tres cementeras más grandes del planeta. Creador del llamado Cemex Way, estrategia corporativa, que busca primordialmente eficiencia laboral y competitividad en cada peldaño de la estructura empresarial. Se distinguió por su audacia y determinación, como cuando en el 2006 sorprendió al mundo, lanzando una oferta hostil para adquirir la compañía australiana Rinker, por aproximadamente 15 mil millones de dólares. Luego de complicadas negociaciones, cerraría la operación meses después en más de US$18 mil millones.

Tuvo una destacada trayectoria, director general de Cemex durante casi 30 años; presidente del Consejo de Administración de Cemex, por 19 años; presidente del Consejo del Sistema Tecnológico de Monterrey por más de 15 años. Miembro del consejo de administración de trasnacionales como IBM, Citigroup y Televisa. Además, fue un gran impulsor del deporte, se alió con Femsa en 1996 para crear Sinergia Deportiva, que se hizo cargo del equipo de futbol Tigres de UANL, en ese entonces había descendido a segunda división, gracias a la inyección de capital, el club regresó a primera división un año después y en 2011 se coronaron campeones, después de 30 años sin ganar un título. Actualmente, es uno de los clubes con mayor poder económico del país.

Quizás muchos piensan, que, al ser su abuelo, unos de los fundadores de Cemex, heredó el puesto de director, pero no fue así, el camino fue largo y hasta tortuoso. En 2011, ofreció un excelente discurso como huésped orador durante la graduación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde mencionó, “Siempre quise ser ingeniero para trabajar en Cemex y siempre soñé con llegar a dirigir la compañía, por eso estudié bien, fueron 18 años de mucho esfuerzo e inclusive de desgaste y frustración, pero al final, logré mi meta”. En dicho discurso manifestó su filosofía empresarial y personal, “Ser paciente no significa ser pasivo, sino saber medir los tiempos y mantener la vista fija en la meta que queremos alcanzar, sin desesperarnos cuando enfrentamos alguna dificultad o algún contratiempo”. “Muchas veces las mejores oportunidades de nuestras vidas se presentan así, inesperadamente”. “No sean conservadores, sean ambiciosos, en el buen sentido de la palabra, al plantearse metas cada vez más altas”. “No tengan miedo al cambio, a la ambigüedad, no tengan miedo a cometer errores, nos levantamos, aprendemos de ellos y por lo mismo somos mejores para seguir adelante”. Así mismo, aconsejó, "hacer algo nuevo cada día”.

El video de este discurso está en YouTube, es para verse una y otra vez, pues son frases pronunciadas por un hombre que llegó a la cumbre del éxito, gracias a su perseverancia y disciplina, debería ser inspiracional para millones de mexicanos que anhelan salir adelante, sin embargo, dicho video tiene pocas visualizaciones, apenas llega a 55 mil, por otro lado, un breve documental llamado, Chapo Guzmán, el eterno fugitivo, difundido en esa misma red social, tiene más de 13 millones de visitas, es absurdo y hasta demencial, que muchos estén interesados en un delincuente sanguinario y muy pocos en un empresario honesto o sea, en un verdadero gigante de México. Luego nos preguntamos afligidos, ¿Por qué hay tanta violencia en el país?