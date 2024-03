Antes que se nos Olvide | Amnesia morenista

Hace unos días, escuché una entrevista radiofónica de Andrea Chávez, joven candidata a senadora por Morena, es una mujer inteligente, audaz, echada pa’ delante y gran conversadora. La encuentro similar a Maru Campos en su etapa de diputada, (seguramente la comparación no le gustará nada a Chávez, pues frecuentemente le tira con todo a la gobernadora, pero la verdad su actitud es parecida). Durante la entrevista, comentó que le encantaba tomar la tribuna en la Cámara de Diputados, pues le gusta poner en su lugar a los llamados prianistas, está muy bien, sin embargo, esas pedradas o dardos que lanza también impactan en varios de sus compañeros de partido, quienes en el pasado fueron panistas, priistas o perredistas, pero parece que ya se les olvidó, es como si al ingresar a Morena, fueron reseteados y por arte de magia todo lo que realizaron anteriormente se borró y ahora con mentalidad renovada atacan a sus respectivos expartidos, convirtiendo a la política mexicana en una lamentable película con tintes de drama, ciencia ficción y comedia, por ejemplo, cómo es posible que Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora por Morena, ya se olvidó que fue priista por 20 años, luego panista y hasta fungió como secretario particular de Vicente Fox , acérrimo enemigo de López Obrador y ahora ondea orgulloso la bandera morenista. Caso similar el de Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche por Morena, quien militó 30 años en el PRI, luego fue perredista, después ingresó a Movimiento Ciudadano, y finalmente en Morena, posiblemente cuando estuvo en el PRI, cometió errores, pero ya no lo recuerda, quizás también ya olvidó que su padre fue gobernador por el PRI. Y la lista de “olvidadizos” ex priistas continua, por favor, con qué cara pueden señalar saqueos, si varios de ellos integraban el partido que ahora juzgan, como Miguel Ángel Navarro de Nayarit, con 29 años de militancia en el PRI, Lorena Cuellar de Tlaxcala, 20 años, Américo Villarreal de Tamaulipas, con 33 años. También está el fallecido Porfirio Muñoz Ledo, así como Manuel Bartlett, a quien presuntamente se le cayó el sistema dándole el triunfo a Salinas de Gortari en las elecciones de 1988. Por supuesto, en las filas de Morena, también hay ex panistas y experredistas que perdieron la memoria, como Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier, Manuel Espino, Javier Corral (que “sorpresivamente” resultó Morenista), Marcelo Ebrard, Pablo Gómez, Claudia Sheinbaum, Félix Salgado Macedonio, Rene Bejarano, Dolores Padierna, Martin Batres, entre otros. Claro, el mismo López Obrador, fue priista y perredista. Todos los anteriores tienen algo en común, fueron parte de ese PRIAN que ahora señalan y repudian.

Seguramente la célebre canción “Amnesia” de José José, es entonada de manera muy frecuente en las instalaciones de Morena.