Antes que se nos olvide | Ganar terreno en el respeto

La semana pasada visitamos Cd. Juárez por motivo de la presentación del libro “Derechos humanos, una óptica editorial”. Presentar un libro sobre derechos humanos en una ciudad donde tantas veces han sido violentados es muy especial. La presentación se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh, Campus Cd. Juárez, el evento fue un éxito, muy concurrido, principalmente por alumnos y maestros de dicha facultad. Como invitados especiales estuvieron Héctor Ortiz, secretario del Ayuntamiento, y Rogelio Loya, recaudador de Rentas de esa ciudad, es decir, tuvimos representantes de Morena y PAN, quienes dijeron conocerse de hace varios años. Los vi conviviendo y hasta bromeando, a pesar de que, en poco tiempo, serán rivales, pues Loya será el candidato del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD, que tratará de evitar un segundo mandato de Cruz Pérez Cuellar en esa importante frontera, así que, conociendo a nuestros políticos, esa buen vibra observada entre ambos, quizá terminará pronto.

Este libro realizado por la Asociación de Editorialistas de Chihuahua y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya se había presentado en diciembre pasado, en el auditorio de la CEDH en la capital y aunque fue un gran evento, desde mi punto de vista, el de Cd. Juarez lo superó por concurrencia y también por que presentar un libro de ese tema en una ciudad que ha sido tan castigada, toma mayor relevancia, por supuesto Chihuahua capital y todo el estado no están exentos de esa problemática, pero Juarez es un caso especial, debido principalmente a su población flotante, homicidios, feminicidios y migrantes. Los presentadores del libro Dinorah Gutiérrez, integrante de la AECHIH y CEDH, Fryda Licano, consejera del Instituto Estatal Electoral y Mario Duarte, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fueron muy acertados en sus respectivas intervenciones, en una de ellas, Duarte instó a las autoridades presentes, a no perder el enfoque humanista, el cual frecuentemente es olvidado por nuestros funcionarios.

El libro vale la pena leer, es un valioso texto de grandes plumas chihuahuenses, sin duda Roberto Piñón y Dinorah Gutiérrez como coordinadores del proyecto realizaron un excelente trabajo, por supuesto, encabezados por Alejandro Rueda Moreno, presidente de la Asociación de Editorialista de Chihuahua y Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En las dos presentaciones de este libro, los expositores invitados, destacaron el texto de la escritora Silvia González, el cual, aborda el tema de la venta de niñas indígenas en la sierra Tarahumara, que ocurre desde hace décadas por usos y costumbres de esa etnia. Pero ya es tiempo de que las autoridades tomen cartas en el asunto, no pueden seguir ignorándolo, máxime ahora que presumen escuchar a todos los grupos vulnerables, pero pareciera que a la niñez indígena no. Por usos y costumbres están violentando lo más preciado de un ser humano, su niñez, y ese problema no es exclusivo de la Tarahumara, ocurre en varias regiones del país.

Derechos humanos, una óptica editorial, debe ser leído por todos los mexicanos que desean un cambio, pero no debe quedar en una simple lectura, se debe hacer una introspección honesta y preguntarnos en qué hemos contribuido para ganar terreno en el respeto a los derechos humanos.

Tengo algunos ejemplares de este libro, si algún lector le interesa, envíeme un mensaje por Facebook a Antes que se Nos Olvide y nos ponemos de acuerdo con la entrega.